Рейтинг@Mail.ru
В порту Новороссийска будут стрелять из артиллерии - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240610/v-portu-novorossiyska-budut-strelyat-iz-artillerii-1137985427.html
В порту Новороссийска будут стрелять из артиллерии
В порту Новороссийска будут стрелять из артиллерии - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В порту Новороссийска будут стрелять из артиллерии
В Новороссийске пройдут учения с артиллерийскими стрельбами, а также проведут проверку системы оповещения. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T10:28
2024-06-10T10:59
новороссийск
учения
новости
краснодарский край
безопасность
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137229659_0:26:3354:1912_1920x0_80_0_0_29f017383c85cf36641494f5fec9ed0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Новороссийске пройдут учения с артиллерийскими стрельбами, а также проведут проверку системы оповещения. Об этом сообщили в администрации города.Уточняется, что учения пройдут в акватории морского порта Новороссийск с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Кроме того, 13 июня с 12:00 до 14:00 будет проводиться проверка системы оповещения с включением сирен. Проверку проведут на территории ООО "ИПП" и в районе ул. Железнодорожная, Мира, Магистральная.
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137229659_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c232301c92589716ce400530f3f4dcb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, учения, новости, краснодарский край, безопасность, вооруженные силы россии
В порту Новороссийска будут стрелять из артиллерии

Учения военных пройдут в порту Новороссийска днем и вечером в понедельник

10:28 10.06.2024 (обновлено: 10:59 10.06.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Новороссийске пройдут учения с артиллерийскими стрельбами, а также проведут проверку системы оповещения. Об этом сообщили в администрации города.
"По информации оперативного дежурного Новороссийской военно-морской базы, 10 июня с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 запланировано проведение внепланового учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что учения пройдут в акватории морского порта Новороссийск с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Кроме того, 13 июня с 12:00 до 14:00 будет проводиться проверка системы оповещения с включением сирен. Проверку проведут на территории ООО "ИПП" и в районе ул. Железнодорожная, Мира, Магистральная.
 
НовороссийскУченияНовостиКраснодарский крайБезопасностьВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:30Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
13:28В Севастополе предприимчивый гость развел туристку на деньги после ДТП
13:19Что будет с Шольцем и Макроном после поражения на выборах
13:06У Крымского моста выросла очередь
12:54Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма
12:45В Крыму "ВАЗ" врезался в опорную стену: водителя заблокировало в машине
12:23Группа неизвестных избила подростка в парке Севастополя
12:19"Этому правительству пришел конец": в Германии требуют провести выборы
11:55Аэропорт Казани возобновил работу
11:391,5 км в гору с носилками: в Крыму спасли пострадавшую в горах женщину
11:36Срывал замки: подросток в Симферополе угнал три электросамоката
11:22Европа после выборов: что изменится в поддержке Украины
10:54Херсонесу вернут по суду еще один "потерянный" при Украине участок земли
10:28В порту Новороссийска будут стрелять из артиллерии
09:54Женщина погибла в результате обстрела ВСУ города в Запорожской области
09:37ВСУ атаковали Шебекино – ранены три человека, город частично обесточен
09:28Восемь дронов ВСУ атаковали Курскую область – повреждены два админздания
09:20Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности
09:20Пять сел Бахчисарайского района на день останутся без газа
09:09Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе
Лента новостейМолния