https://crimea.ria.ru/20240610/v-portu-novorossiyska-budut-strelyat-iz-artillerii-1137985427.html

В порту Новороссийска будут стрелять из артиллерии

В порту Новороссийска будут стрелять из артиллерии - РИА Новости Крым, 10.06.2024

В порту Новороссийска будут стрелять из артиллерии

В Новороссийске пройдут учения с артиллерийскими стрельбами, а также проведут проверку системы оповещения. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T10:28

2024-06-10T10:28

2024-06-10T10:59

новороссийск

учения

новости

краснодарский край

безопасность

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Новороссийске пройдут учения с артиллерийскими стрельбами, а также проведут проверку системы оповещения. Об этом сообщили в администрации города.Уточняется, что учения пройдут в акватории морского порта Новороссийск с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Кроме того, 13 июня с 12:00 до 14:00 будет проводиться проверка системы оповещения с включением сирен. Проверку проведут на территории ООО "ИПП" и в районе ул. Железнодорожная, Мира, Магистральная.

новороссийск

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, новости, краснодарский край, безопасность, вооруженные силы россии