https://crimea.ria.ru/20240610/v-portu-novorossiyska-budut-strelyat-iz-artillerii-1137985427.html
В порту Новороссийска будут стрелять из артиллерии
В порту Новороссийска будут стрелять из артиллерии - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В порту Новороссийска будут стрелять из артиллерии
В Новороссийске пройдут учения с артиллерийскими стрельбами, а также проведут проверку системы оповещения. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T10:28
2024-06-10T10:28
2024-06-10T10:59
новороссийск
учения
новости
краснодарский край
безопасность
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Новороссийске пройдут учения с артиллерийскими стрельбами, а также проведут проверку системы оповещения. Об этом сообщили в администрации города.Уточняется, что учения пройдут в акватории морского порта Новороссийск с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Кроме того, 13 июня с 12:00 до 14:00 будет проводиться проверка системы оповещения с включением сирен. Проверку проведут на территории ООО "ИПП" и в районе ул. Железнодорожная, Мира, Магистральная.
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новороссийск, учения, новости, краснодарский край, безопасность, вооруженные силы россии
В порту Новороссийска будут стрелять из артиллерии
Учения военных пройдут в порту Новороссийска днем и вечером в понедельник
10:28 10.06.2024 (обновлено: 10:59 10.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Новороссийске пройдут учения с артиллерийскими стрельбами, а также проведут проверку системы оповещения. Об этом сообщили в администрации города.
"По информации оперативного дежурного Новороссийской военно-морской базы, 10 июня с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 запланировано проведение внепланового учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что учения пройдут в акватории морского порта Новороссийск с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Кроме того, 13 июня с 12:00 до 14:00 будет проводиться проверка системы оповещения с включением сирен. Проверку проведут на территории ООО "ИПП" и в районе ул. Железнодорожная, Мира, Магистральная.