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Отделения Сбера в Крыму посетили 307 тысяч человек за год

Отделения Сбера в Крыму посетили 307 тысяч человек за год - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Отделения Сбера в Крыму посетили 307 тысяч человек за год

С мая прошлого года, когда Сбер открыл свое первое отделение в Крыму, офисы банка посетили 307 тысяч человек, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T17:10

2024-06-07T17:10

2024-06-07T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. С мая прошлого года, когда Сбер открыл свое первое отделение в Крыму, офисы банка посетили 307 тысяч человек, сообщает пресс-служба кредитной организации.Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.Сейчас в Крыму действует 16 точек обслуживания: 13 офисов для розничных клиентов и три — для бизнеса. Также на полуострове установлены 143 банкомата.В пресс-службе уточнили, что в планах к концу года увеличить число офисов до 25, а банкоматов – до 200.Кредитный портфель Сбера в Крыму составляет 34 миллиарда рублей.Также в магазинах полуострова установлено пять тысяч платежных терминалов.Сбер также помогает Крыму внедрять искусственный интеллект. Вместе с правительствами Республики Крым и Севастополя банк проводит специализированные дизайн-сессии по AI (artificial intelligence ― искусственный интеллект/разум ) и круглые столы по AI-трансформации, где обсуждается, как интегрировать технологии искусственного интеллекта в различные сферы жизни и экономики полуострова.Так, с февраля 2024 года реализуется пилотный проект: жители Красногвардейского района Республики Крым с артериальной гипертензией подключились к круглосуточному дистанционному мониторингу артериального давления. А Красногвардейская центральная районная больница стала первой медицинской организацией на полуострове, где внедрили в работу аппаратно-программный комплекс для мобильной диагностики от СберМедИИ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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