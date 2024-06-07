Рейтинг@Mail.ru
Отделения Сбера в Крыму посетили 307 тысяч человек за год - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240607/otdeleniya-sbera-v-krymu-posetili-307-tysyach-chelovek-za-god-1137945259.html
Отделения Сбера в Крыму посетили 307 тысяч человек за год
Отделения Сбера в Крыму посетили 307 тысяч человек за год - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Отделения Сбера в Крыму посетили 307 тысяч человек за год
С мая прошлого года, когда Сбер открыл свое первое отделение в Крыму, офисы банка посетили 307 тысяч человек, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T17:10
2024-06-07T17:10
сбер
сбербанк в крыму
крым
новости крыма
общество
экономика
банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137945145_0:58:1159:710_1920x0_80_0_0_2e175291a28c1d1e1dd820528571a7cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. С мая прошлого года, когда Сбер открыл свое первое отделение в Крыму, офисы банка посетили 307 тысяч человек, сообщает пресс-служба кредитной организации.Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.Сейчас в Крыму действует 16 точек обслуживания: 13 офисов для розничных клиентов и три — для бизнеса. Также на полуострове установлены 143 банкомата.В пресс-службе уточнили, что в планах к концу года увеличить число офисов до 25, а банкоматов – до 200.Кредитный портфель Сбера в Крыму составляет 34 миллиарда рублей.Также в магазинах полуострова установлено пять тысяч платежных терминалов.Сбер также помогает Крыму внедрять искусственный интеллект. Вместе с правительствами Республики Крым и Севастополя банк проводит специализированные дизайн-сессии по AI (artificial intelligence ― искусственный интеллект/разум ) и круглые столы по AI-трансформации, где обсуждается, как интегрировать технологии искусственного интеллекта в различные сферы жизни и экономики полуострова.Так, с февраля 2024 года реализуется пилотный проект: жители Красногвардейского района Республики Крым с артериальной гипертензией подключились к круглосуточному дистанционному мониторингу артериального давления. А Красногвардейская центральная районная больница стала первой медицинской организацией на полуострове, где внедрили в работу аппаратно-программный комплекс для мобильной диагностики от СберМедИИ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137945145_68:0:1092:768_1920x0_80_0_0_a89b8b8da0918ce86b39596e3d562566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбер, сбербанк в крыму, крым, новости крыма, общество, экономика, банк

Отделения Сбера в Крыму посетили 307 тысяч человек за год

17:10 07.06.2024
 
© Фото предоставлено пресс-службой СбербанкаОтделения Сбера в Крыму посетили 307 тысяч человек за год
Отделения Сбера в Крыму посетили 307 тысяч человек за год
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. С мая прошлого года, когда Сбер открыл свое первое отделение в Крыму, офисы банка посетили 307 тысяч человек, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.
Сейчас в Крыму действует 16 точек обслуживания: 13 офисов для розничных клиентов и три — для бизнеса. Также на полуострове установлены 143 банкомата.
В пресс-службе уточнили, что в планах к концу года увеличить число офисов до 25, а банкоматов – до 200.
Кредитный портфель Сбера в Крыму составляет 34 миллиарда рублей.
Также в магазинах полуострова установлено пять тысяч платежных терминалов.
Сбер также помогает Крыму внедрять искусственный интеллект. Вместе с правительствами Республики Крым и Севастополя банк проводит специализированные дизайн-сессии по AI (artificial intelligence ― искусственный интеллект/разум ) и круглые столы по AI-трансформации, где обсуждается, как интегрировать технологии искусственного интеллекта в различные сферы жизни и экономики полуострова.
Так, с февраля 2024 года реализуется пилотный проект: жители Красногвардейского района Республики Крым с артериальной гипертензией подключились к круглосуточному дистанционному мониторингу артериального давления. А Красногвардейская центральная районная больница стала первой медицинской организацией на полуострове, где внедрили в работу аппаратно-программный комплекс для мобильной диагностики от СберМедИИ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
СберСбербанк в КрымуКрымНовости КрымаОбществоЭкономикаБанк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05До +37 градусов: прогноз погоды в Крыму на выходные от ФОБОС
18:52Путин: осмысленной миграционной политики в России пока нет
18:31С кем на Украине Москва может вести переговоры – ответ Путина
18:18Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин
18:13Будет ли в России новая волна мобилизации - заявление Путина
18:03В Сумской области эвакуируют еще восемь населенных пунктов
17:34Число раненых при ударе по Луганску растет – есть риск обрушения дома
17:32Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в России
17:10Отделения Сбера в Крыму посетили 307 тысяч человек за год
17:06В Севастополе инвестор построит микрорайон за 26 млрд рублей
16:45РНКБ и ООО "Безопасные дороги Крыма" подписали соглашение на ПМЭФ-2024
16:28На Курилах произошло землетрясение
16:17Путин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системы
16:10В России появится федеральный инвестиционный налоговый вычет - Путин
15:59В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара
15:55РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024
15:51Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин
15:50"Вода Крыма" прощает пени должникам - условия
15:43Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма
15:42Планы развития коридора в Азово-Черноморском направлении утверждены
Лента новостейМолния