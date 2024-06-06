https://crimea.ria.ru/20240606/pravitelstvo-rf-prodlit-deystvie-parallelnogo-importa-na-2025-god-1137917933.html

Правительство РФ продлит действие параллельного импорта на 2025 год

Правительство РФ продлит действие параллельного импорта на 2025 год - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Правительство РФ продлит действие параллельного импорта на 2025 год

Правительство РФ приняло решение продлить действие параллельного импорта на 2025 год с постепенным сокращением перечня продукции, разрешенной к ввозу в страну... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T18:41

2024-06-06T18:41

2024-06-06T18:41

денис мантуров

импорт

россия

экономика

пмэф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Правительство РФ приняло решение продлить действие параллельного импорта на 2025 год с постепенным сокращением перечня продукции, разрешенной к ввозу в страну по этому механизму, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.Первый вице-премьер добавил, что по мере выхода российской продукции соответствующего качества и в соответствующих объемах возможности параллельного импорта будут сужаться. "Это осознанная политика, осознанный подход", - заключил Мантуров.Ранее в четверг в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня. Он добавил, что порядка 600 товарных позиций уже в этом году могут быть исключены из списка продукции, разрешенной к параллельному импорту, ведется соответствующая работа.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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2024

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денис мантуров, импорт, россия, экономика, пмэф, новости