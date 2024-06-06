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Правительство РФ продлит действие параллельного импорта на 2025 год - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Правительство РФ продлит действие параллельного импорта на 2025 год
Правительство РФ продлит действие параллельного импорта на 2025 год - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Правительство РФ продлит действие параллельного импорта на 2025 год
Правительство РФ приняло решение продлить действие параллельного импорта на 2025 год с постепенным сокращением перечня продукции, разрешенной к ввозу в страну... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T18:41
2024-06-06T18:41
денис мантуров
импорт
россия
экономика
пмэф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Правительство РФ приняло решение продлить действие параллельного импорта на 2025 год с постепенным сокращением перечня продукции, разрешенной к ввозу в страну по этому механизму, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.Первый вице-премьер добавил, что по мере выхода российской продукции соответствующего качества и в соответствующих объемах возможности параллельного импорта будут сужаться. "Это осознанная политика, осознанный подход", - заключил Мантуров.Ранее в четверг в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня. Он добавил, что порядка 600 товарных позиций уже в этом году могут быть исключены из списка продукции, разрешенной к параллельному импорту, ведется соответствующая работа.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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денис мантуров, импорт, россия, экономика, пмэф, новости
Правительство РФ продлит действие параллельного импорта на 2025 год

Правительство РФ решило продлить действие параллельного импорта на 2025 год - Мантуров

18:41 06.06.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Правительство РФ приняло решение продлить действие параллельного импорта на 2025 год с постепенным сокращением перечня продукции, разрешенной к ввозу в страну по этому механизму, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Параллельный импорт - мы приняли в правительстве решение продлить его на следующий год, на 2025 год, имея в виду постепенное сокращение указанных в этом перечне направлений и продукции, которая сегодня разрешена к поставке по этому механизму", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.
Первый вице-премьер добавил, что по мере выхода российской продукции соответствующего качества и в соответствующих объемах возможности параллельного импорта будут сужаться. "Это осознанная политика, осознанный подход", - заключил Мантуров.
Ранее в четверг в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня. Он добавил, что порядка 600 товарных позиций уже в этом году могут быть исключены из списка продукции, разрешенной к параллельному импорту, ведется соответствующая работа.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
Денис МантуровИмпортРоссияЭкономикаПМЭФНовости
 
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