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Опрос: Более 40% отпускников хотят отдохнуть в Крыму

Опрос: Более 40% отпускников хотят отдохнуть в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Опрос: Более 40% отпускников хотят отдохнуть в Крыму

проводился в мае на Яндексе Взгляде. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T16:17

2024-06-06T16:17

2024-06-06T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Более 40% пользователей интернета, участвовавших в опросе портала "Культуромания", собираются посетить Крым во время одного из своих отпусков. Опрос проводился в мае на Яндексе Взгляде.При этом 31,8% респондентов, ответивших на вопрос, на какой курорт хотели бы поехать, указали Ялту. Кроме того, 15,9% выбрали Евпаторию, 13,6% – Севастополь. Далее по популярности следуют Судак (11,4%) и Алушта (9,1%). Также среди фаворитов для отдыха названы Коктебель, Феодосия и Балаклава. Около 4,5% опрошенных затруднились ответить.Более половины респондентов (55,3%), считают, что цены на аренду курортного жилья в Крыму слишком высокие, а 42,6% сочли их умеренными. Только 19,1% считают, что сервис, который предоставляется на полуострове туристам, соответствует высоким стандартам. Большинство – 59,6% респондентов, отметили, что сервис является удовлетворительным, а 21,3% – низким. На вопрос, чего не хватает региону для развития туризма, почти половина опрошенных – (49%) выделили ответ "комплексное развитие территории". Кроме того, 37,3% назвали в числе проблем нехватку современных средств размещения, 28,4% выделили дефицит общественных пространств.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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