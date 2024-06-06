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Опрос: Более 40% отпускников хотят отдохнуть в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Опрос: Более 40% отпускников хотят отдохнуть в Крыму
Опрос: Более 40% отпускников хотят отдохнуть в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Опрос: Более 40% отпускников хотят отдохнуть в Крыму
проводился в мае на Яндексе Взгляде. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T16:17
2024-06-06T16:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Более 40% пользователей интернета, участвовавших в опросе портала "Культуромания", собираются посетить Крым во время одного из своих отпусков. Опрос проводился в мае на Яндексе Взгляде.При этом 31,8% респондентов, ответивших на вопрос, на какой курорт хотели бы поехать, указали Ялту. Кроме того, 15,9% выбрали Евпаторию, 13,6% – Севастополь. Далее по популярности следуют Судак (11,4%) и Алушта (9,1%). Также среди фаворитов для отдыха названы Коктебель, Феодосия и Балаклава. Около 4,5% опрошенных затруднились ответить.Более половины респондентов (55,3%), считают, что цены на аренду курортного жилья в Крыму слишком высокие, а 42,6% сочли их умеренными. Только 19,1% считают, что сервис, который предоставляется на полуострове туристам, соответствует высоким стандартам. Большинство – 59,6% респондентов, отметили, что сервис является удовлетворительным, а 21,3% – низким. На вопрос, чего не хватает региону для развития туризма, почти половина опрошенных – (49%) выделили ответ "комплексное развитие территории". Кроме того, 37,3% назвали в числе проблем нехватку современных средств размещения, 28,4% выделили дефицит общественных пространств.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, отдых в крыму, туризм в крыму, опрос, новости крыма, общество
Опрос: Более 40% отпускников хотят отдохнуть в Крыму

Более 40% отпускников хотят отдохнуть в Крыму – опрос

16:17 06.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФоросский пляж
Форосский пляж - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Более 40% пользователей интернета, участвовавших в опросе портала "Культуромания", собираются посетить Крым во время одного из своих отпусков. Опрос проводился в мае на Яндексе Взгляде.

"Оказалось, что 41,3% опрошенных собираются посетить Крым во время одного из своих отпусков. Ответ "Затрудняюсь ответить" выбрали 31,4% респондентов, "нет" – 25,5%. Результаты анкет показали, что 25,5% участников опроса были в Крыму хотя бы один раз, 20,6% – неоднократно", – сообщает портал.

При этом 31,8% респондентов, ответивших на вопрос, на какой курорт хотели бы поехать, указали Ялту. Кроме того, 15,9% выбрали Евпаторию, 13,6% – Севастополь. Далее по популярности следуют Судак (11,4%) и Алушта (9,1%). Также среди фаворитов для отдыха названы Коктебель, Феодосия и Балаклава. Около 4,5% опрошенных затруднились ответить.
Более половины респондентов (55,3%), считают, что цены на аренду курортного жилья в Крыму слишком высокие, а 42,6% сочли их умеренными.
Только 19,1% считают, что сервис, который предоставляется на полуострове туристам, соответствует высоким стандартам. Большинство – 59,6% респондентов, отметили, что сервис является удовлетворительным, а 21,3% – низким.
На вопрос, чего не хватает региону для развития туризма, почти половина опрошенных – (49%) выделили ответ "комплексное развитие территории". Кроме того, 37,3% назвали в числе проблем нехватку современных средств размещения, 28,4% выделили дефицит общественных пространств.
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