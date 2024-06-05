https://crimea.ria.ru/20240605/otklyuchenie-sveta-v-sevastopole-v-sredu-spisok-adresov-1137843781.html

Отключение света в Севастополе в среду: список адресов

Отключение света в Севастополе в среду: список адресов - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Отключение света в Севастополе в среду: список адресов

Временная приостановка подачи электроэнергии пройдет в среду в нескольких районах Севастополя. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T08:39

2024-06-05T08:39

2024-06-05T08:39

севастополь

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севастопольэнерго

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электричество

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Временная приостановка подачи электроэнергии пройдет в среду в нескольких районах Севастополя. Об этом сообщает "Севастопольэнерго"."Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ на электрооборудовании 0,4 кВ", – говорится в сообщении.С 09.00 до 17.00 на час-полтора отключат свет по улицам: Молочная, уч.66, 80-А, 80, 37, 41-43, 59-69, Шабалина 8-Д, 10-Г, 10-Д, Парашютная 32, 7, 11-19, Колодезная 18, 24, 28-30, 34-44, 44, 25-А, 45, 13, 25-27, 31-35, 39, 44, переулок Молочный 6-А, 14/2, 2, 14-26, 1-А, 1-11, 15-19, 23-33, 37, СТ "Сокол" уч.18-А, 10, 3, 7 ,15-17, 911, улицы Балаклавское шоссе 80-А, 86-В, 80, 38-А, 38-В, 38, Хрусталева 84-А, 80-82, 90, 86-В, 126-А, 124-А, 112-А, 102-А, 8, СНТ "Камаз" 62, 68, 916, уч.93, 27, 89, 1050.Также подачу электроэнергии приостановят на улицах: 5 км Балаклавского шоссе 42, Пехотная 30, Дубравная 26, 11, 19, Камышовое шоссе 1-Д, Еловая 10, 8-А, 8, Сельская 1-33, 4-Б/2, 4-А/3, 2-Б, 8-Б, 2-А, 14-А, 2-18, 22, Городское Шоссе 4-Б, 2, Майская 16-А, 20, 28, 7-9, 27, Апрельская 18-А, 6, 24-26, 3, Июньская 20, 9, 21, Августовская 20, 24, 29-А. Мартовская 79-А.Без электричества также будут: переулок Знойный 20, 28, 11-А, 3, 17-19, 25-27, СНТ "Рыбак-5" 2, 16-18, 28, 34-36, 174, 210, 218, 2, 49-А, 13, 29, 49, 53, 79, 169, 203, 20, улицы Усадебная 19, Абрикосовая 3, 11, 15, 39-41, 2-42, 9-А, 1, 5-9, 13-37, 43, Гранатная 12-А/1, 2-28, 3, 21, 17-А, тупики Обрывистый 10, 1-19 и Сливовый, 1-7, пр. Кипарисовый 2-10, 1-7.Временно не будут подавать электроэнергию в селе Осипенко (улицы Енисейская 32-А, 12, 22, 30-38, 42, 5-Б, 5-А, 3-5, 17-19, 1089, Камская 16-А, 2, 12-20, 26, 30-40, 1098, кад.1097, 1, 11, 15-21, 29, 33-41, 9, Землянского 8, 12, 18, 1078, 1-11, переулок Багряный 6, тупик Прямой 2, 4) и поселке Кача (улица Ударная 10-В, 10-Г, 2-30, кад.3786, 1-29, 32-52, кад.3646, 25, 31-49, улица Первомайская 6, набережная Чкалова 6-А, 4-А, 2-8, 5-А, 1-5, ТСН "Гидростроитель" 8, 28-30, 68, 118, 192, 206, 226, 107/109, 5, 27, 61, 93, 1755, улицы Д. Ракицкого 18/192 и 2-я Караньская 18/1, 15/2, 15/1-А).Останутся без света также: улица Новоземельная 138/38, 138/38-А, СТ "Мебельщик" 2-38, 928-930, 936, 1, 5, 9-13, 17, 21, 31, 37-39, 43, СТ "Парус-6", 138, 37.С 09.00 до 16.00 приостановят подачу электроэнергии абонентам по адресам: улица Маячная 38-А, 34-Г, 40-Б, 32, 36, 27-А, 27, 32, 30-Ж/1, 30-Ж/2, 12, 38-42, 38-Б, 30-Б, 44-А, 38, 39-А, 37-39, улица Героев Бреста 98-А, 78-Б, 104-А, 64-68, 74, 78, 84, 94, пр. Столетовский 3-А.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинВ Крыму модернизируют объекты энергетикиНа Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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