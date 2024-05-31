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На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 31.05.2024
На Крымском мосту растет очередь
В очереди перед Крымским мостом проезда ожидают 165 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T14:19
2024-05-31T14:19
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом проезда ожидают 165 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, крым, новости, новости крыма, транспорт, кубань
На Крымском мосту растет очередь

В очереди на Крымский мост стоит 165 машин

14:19 31.05.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом проезда ожидают 165 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 80 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 85 транспортных средства", – говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Крымский мостКрымНовостиНовости КрымаТранспортКубань
 
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