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На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 31.05.2024
На Крымском мосту растет очередь
В очереди перед Крымским мостом проезда ожидают 165 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T14:19
2024-05-31T14:19
2024-05-31T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом проезда ожидают 165 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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На Крымском мосту растет очередь
В очереди на Крымский мост стоит 165 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом проезда ожидают 165 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 80 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 85 транспортных средства", – говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.