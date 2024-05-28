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Ушел из жизни первый глава МВД Крыма Александр Плюта

Ушел из жизни первый глава МВД Крыма Александр Плюта - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Ушел из жизни первый глава МВД Крыма Александр Плюта

На 79-ом году жизни скончался первый министр внутренних дел Республики Крым Александр Плюта. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T18:10

2024-05-28T18:10

2024-05-28T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. На 79-ом году жизни скончался первый министр внутренних дел Республики Крым Александр Плюта. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.По данным ведомства, он "мирно ушел из жизни 24 мая 2024 года".Александр Плюта служил в органах внутренних дел с 1968 по 1983 годы. Занимал должности госавтоинспектора, начальника отдела уголовного розыска, начальника Сакского районного ОВД. Несколько раз избирался депутатом районного совета. В эти годы по его инициативе были построены два жилых дома для сотрудников органов внутренних дел, здание милиции, возведен памятник сотрудникам Сакской милиции, погибшим в годы Великой Отечественной войны.С 1983 по 1993 год был начальником областной ГАИ, заместителем начальника УВД Крыма. С 1993 по 1994 год занимал пост министра внутренних дел Республики Крым. С 1994 по 1998 год – ректор Симферопольского училища милиции МВД Украины.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мвд по республике крым, утраты, общество