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Ушел из жизни первый глава МВД Крыма Александр Плюта - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Ушел из жизни первый глава МВД Крыма Александр Плюта
Ушел из жизни первый глава МВД Крыма Александр Плюта - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Ушел из жизни первый глава МВД Крыма Александр Плюта
На 79-ом году жизни скончался первый министр внутренних дел Республики Крым Александр Плюта. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. На 79-ом году жизни скончался первый министр внутренних дел Республики Крым Александр Плюта. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.По данным ведомства, он "мирно ушел из жизни 24 мая 2024 года".Александр Плюта служил в органах внутренних дел с 1968 по 1983 годы. Занимал должности госавтоинспектора, начальника отдела уголовного розыска, начальника Сакского районного ОВД. Несколько раз избирался депутатом районного совета. В эти годы по его инициативе были построены два жилых дома для сотрудников органов внутренних дел, здание милиции, возведен памятник сотрудникам Сакской милиции, погибшим в годы Великой Отечественной войны.С 1983 по 1993 год был начальником областной ГАИ, заместителем начальника УВД Крыма. С 1993 по 1994 год занимал пост министра внутренних дел Республики Крым. С 1994 по 1998 год – ректор Симферопольского училища милиции МВД Украины.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, мвд по республике крым, утраты, общество
Ушел из жизни первый глава МВД Крыма Александр Плюта

Первый министр внутренних дел Республики Крым Александр Плюта умер в возрасте 78 лет

18:10 28.05.2024
 
© МВД по Республике КрымПервый глава МВД Крыма Александр Плюта
Первый глава МВД Крыма Александр Плюта
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. На 79-ом году жизни скончался первый министр внутренних дел Республики Крым Александр Плюта. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным ведомства, он "мирно ушел из жизни 24 мая 2024 года".
"Александр Никифорович Плюта за годы службы в органах внутренних дел внес весомый личный вклад в борьбе с преступностью, укрепление общественного порядка, проделал большую работу по формированию положительного имиджа сотрудников милиции среди населения", - сказано в сообщении.
Александр Плюта служил в органах внутренних дел с 1968 по 1983 годы. Занимал должности госавтоинспектора, начальника отдела уголовного розыска, начальника Сакского районного ОВД.
Несколько раз избирался депутатом районного совета. В эти годы по его инициативе были построены два жилых дома для сотрудников органов внутренних дел, здание милиции, возведен памятник сотрудникам Сакской милиции, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
С 1983 по 1993 год был начальником областной ГАИ, заместителем начальника УВД Крыма. С 1993 по 1994 год занимал пост министра внутренних дел Республики Крым. С 1994 по 1998 год – ректор Симферопольского училища милиции МВД Украины.
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