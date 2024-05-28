https://crimea.ria.ru/20240528/pyanyy-voditel-mopeda-vrezalsya-v-bordyur--postradala-9-letnyaya-devochka-1137655024.html

Пьяный водитель мопеда врезался в бордюр – пострадала 9-летняя девочка

Пьяный водитель мопеда врезался в бордюр – пострадала 9-летняя девочка - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Пьяный водитель мопеда врезался в бордюр – пострадала 9-летняя девочка

9-летняя пассажирка была госпитализирована в результате пьяной аварии с мопедом в Джанкое. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T14:41

2024-05-28T14:41

2024-05-28T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. 9-летняя пассажирка была госпитализирована в результате пьяной аварии с мопедом в Джанкое. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Инцидент произошел в районе дома 197 по улице Кутузова в Джанкое около 21 часа 19 мая. По предварительной информации, 33-летний водитель мопеда Regul moto не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием транспортного средства.В ходе оформления ДТП у водителя установлены признаки алкогольного опьянения. На предложение инспекторов ДПС пройти освидетельствование на месте мужчина ответил отказом.Кроме того, проверка по базам ГИБДД показала, что водитель в феврале текущего года уже привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.Джанкойским отделом полиции в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.Также водитель был привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей.В отношении него составлены административные протоколы о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Документы переданы на рассмотрение муниципальной административной комиссии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную ездуПьяная за рулем и с ребенком: в Сочи задержали женщину-водителяВ Симферополе отправили в колонию 22-летнюю любительницу пьяной езды

джанкой

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2024

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новости крыма, происшествия, мвд по республике крым, мототранспорт, джанкой, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп