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Какой сегодня праздник: 29 апреля - РИА Новости Крым, 28.04.2024
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Какой сегодня праздник: 29 апреля
Какой сегодня праздник: 29 апреля - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Какой сегодня праздник: 29 апреля
Во всем мире отмечают Международный день танца. Ровно 160 лет в России отменили телесные наказания для преступников, а еще в этот день родилась знаменитая... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-29T00:00
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праздники и памятные даты
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Во всем мире отмечают Международный день танца. Ровно 160 лет в России отменили телесные наказания для преступников, а еще в этот день родилась знаменитая советская и российская актриса Лариса Удовиченко.Что празднуют в миреС 1982 года по инициативе ЮНЕСКО мировое сообщество отмечает Международный день танца. Датой празднования выбрали 29 апреля, так как в этот день родился легендарной французский балетмейстер Жан-Жорж Новерр.По инициативе одного из американских благотворительных фондов уже 40 лет подряд в мире отмечают День детских желаний. Он посвящен памяти мальчика Кристофера Грейчуса, умершего от лейкемии. В этот день активисты привлекают внимание общественности к судьбе детей, страдающих серьезными или неизлечимыми заболеваниями.Еще в эту субботу отмечают Международный день астрономии и День скульптуры, Всемирный день настольных игр, День паркура "Мы прыгаем по миру", в Колумбии - День деревьев, в Аргентине - День животных.Знаменательные событияВ 1770 английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.В 1800 в Петербурге торжественно открылась Мальтийская капелла. Католическая церковь ордена мальтийских рыцарей входит в архитектурный комплекс Воронцовского дворца.1852 год ознаменовался арестом писателя Ивана Тургенева. Его заключили под стражу за статью в "Московских ведомостях", посвященную памяти Николая Гоголя.В 1863 году в России вышел закон, который частично отменил телесные наказания в России. Они больше не рассматривались как мера уголовного наказания, кроме приговоров рецидивистам-каторжникам.В этот день 1897 года английский физик Джозеф Томсон объявил научному сообществу, что открыл электрон.В 1931 в Советском Союзе провели первую опытную телепередачу. Тогда радиостанции передали, что "29 апреля на волне 56 и 6 десятых метра будут передаваться изображения живого лица и фотографий".Первый и один из самых страшных концлагерей Германии – Дахау - в этот день 1945 года освободили союзники.В этот день в 2002 в городе Обнинске Калужской области навсегда остановили реактор первой в мире АЭС. Станция успешно проработала почти 48 лет.Кто родилсяВ 1818 году родился российский император Александр II.В 1897 году родился советский конструктор стрелкового оружия Георгий Шпагин. Наиболее известным его творением был пистолет-пулемет ППШ.В 1955 году на свет появилась советская и российская актриса кино и озвучивания, народная артистка РФ Лариса Удовиченко. Настоящее признание пришло к Удовиченко в 1979 году, когда она сыграла Маньку Облигацию в культовой картине Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".Свой 66-й день рождения сегодня празднует американская актриса Мишель Пфайффер. Она стала известной после съемок в ленте "Лицо со шрамом", в фильмах "Иствикские ведьмы", "Замужем за мафией", "Поле любви", "Бэтмен возвращается".54 года исполняется актрисе и бывшей модели Уме Турман, всеми любимой за главную роль в "Криминальном чтиве" Тарантино.Также в этот день родились российский историк и государственный деятель, автор "Истории Российской" Василий Татищев, французский математик, физик, астроном, философ Жюль Анри Пуанкаре.
https://crimea.ria.ru/20210424/Neobychnye-fakty-o-koshkakh-ot-krymskogo-veterinara-1119504994.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 29 апреля

Что празднуют в России и мире в субботу, 29 апреля

00:00 29.04.2024
 
© Фото: pixabay.comТанец
Танец
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Во всем мире отмечают Международный день танца. Ровно 160 лет в России отменили телесные наказания для преступников, а еще в этот день родилась знаменитая советская и российская актриса Лариса Удовиченко.

Что празднуют в мире

С 1982 года по инициативе ЮНЕСКО мировое сообщество отмечает Международный день танца. Датой празднования выбрали 29 апреля, так как в этот день родился легендарной французский балетмейстер Жан-Жорж Новерр.
По инициативе одного из американских благотворительных фондов уже 40 лет подряд в мире отмечают День детских желаний. Он посвящен памяти мальчика Кристофера Грейчуса, умершего от лейкемии. В этот день активисты привлекают внимание общественности к судьбе детей, страдающих серьезными или неизлечимыми заболеваниями.
Еще в эту субботу отмечают Международный день астрономии и День скульптуры, Всемирный день настольных игр, День паркура "Мы прыгаем по миру", в Колумбии - День деревьев, в Аргентине - День животных.
Кот на стуле - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля 2021, 08:01
Необычные факты о кошках от крымского ветеринара

Знаменательные события

В 1770 английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.
В 1800 в Петербурге торжественно открылась Мальтийская капелла. Католическая церковь ордена мальтийских рыцарей входит в архитектурный комплекс Воронцовского дворца.
1852 год ознаменовался арестом писателя Ивана Тургенева. Его заключили под стражу за статью в "Московских ведомостях", посвященную памяти Николая Гоголя.
В 1863 году в России вышел закон, который частично отменил телесные наказания в России. Они больше не рассматривались как мера уголовного наказания, кроме приговоров рецидивистам-каторжникам.
В этот день 1897 года английский физик Джозеф Томсон объявил научному сообществу, что открыл электрон.
В 1931 в Советском Союзе провели первую опытную телепередачу. Тогда радиостанции передали, что "29 апреля на волне 56 и 6 десятых метра будут передаваться изображения живого лица и фотографий".
Первый и один из самых страшных концлагерей Германии – Дахау - в этот день 1945 года освободили союзники.
В этот день в 2002 в городе Обнинске Калужской области навсегда остановили реактор первой в мире АЭС. Станция успешно проработала почти 48 лет.

Кто родился

В 1818 году родился российский император Александр II.
В 1897 году родился советский конструктор стрелкового оружия Георгий Шпагин. Наиболее известным его творением был пистолет-пулемет ППШ.
В 1955 году на свет появилась советская и российская актриса кино и озвучивания, народная артистка РФ Лариса Удовиченко. Настоящее признание пришло к Удовиченко в 1979 году, когда она сыграла Маньку Облигацию в культовой картине Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".
Кадр из фильма Убить Билла
29 апреля 2021, 08:01
Пять фактов об Уме Турман
Свой 66-й день рождения сегодня празднует американская актриса Мишель Пфайффер. Она стала известной после съемок в ленте "Лицо со шрамом", в фильмах "Иствикские ведьмы", "Замужем за мафией", "Поле любви", "Бэтмен возвращается".
54 года исполняется актрисе и бывшей модели Уме Турман, всеми любимой за главную роль в "Криминальном чтиве" Тарантино.
Также в этот день родились российский историк и государственный деятель, автор "Истории Российской" Василий Татищев, французский математик, физик, астроном, философ Жюль Анри Пуанкаре.
 
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