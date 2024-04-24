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У Крымского моста после приостановки движения выросла очередь - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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У Крымского моста после приостановки движения выросла очередь
У Крымского моста после приостановки движения выросла очередь - РИА Новости Крым, 24.04.2024
У Крымского моста после приостановки движения выросла очередь
После временной приостановки движения автотранспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов начала расти очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T18:12
2024-04-24T18:12
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. После временной приостановки движения автотранспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов начала расти очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту в среду было приостановлено в 17:26. Запрет действовал 11 минут.При этом из Керчи проезд к пунктам досмотра свободен.Проезжать по Крымскому мосту могут автомобили массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста после приостановки движения выросла очередь

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани ждут 43 автомобиля

18:12 24.04.2024
 
© РИА Новости КрымАвтомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. После временной приостановки движения автотранспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов начала расти очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Движение по Крымскому мосту в среду было приостановлено в 17:26. Запрет действовал 11 минут.
"К 18:00 в очереди со стороны Тамани находится 43 транспортных средства", - говорится в сообщении.
При этом из Керчи проезд к пунктам досмотра свободен.
Проезжать по Крымскому мосту могут автомобили массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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