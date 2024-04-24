https://crimea.ria.ru/20240424/u-krymskogo-mosta-posle-priostanovki-dvizheniya-vyrosla-ochered-1136822935.html

У Крымского моста после приостановки движения выросла очередь

У Крымского моста после приостановки движения выросла очередь - РИА Новости Крым, 24.04.2024

У Крымского моста после приостановки движения выросла очередь

После временной приостановки движения автотранспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов начала расти очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T18:12

2024-04-24T18:12

2024-04-24T18:12

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. После временной приостановки движения автотранспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов начала расти очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту в среду было приостановлено в 17:26. Запрет действовал 11 минут.При этом из Керчи проезд к пунктам досмотра свободен.Проезжать по Крымскому мосту могут автомобили массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма