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Крымский мост открыли для автомобилей - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Крымский мост открыли для автомобилей
Крымский мост открыли для автомобилей - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Крымский мост открыли для автомобилей
Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщается Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T17:38
2024-04-24T17:39
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
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⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщается Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.Движение было ограничено в 17:28 мск. Запрет на проезд автотранспорта действовал около 10 минут.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают. Поскольку Крымский мост является стратегическим объектом, его безопасность имеет приоритетное значение, в этой связи врасти Крыма просят водителей и пассажиров с пониманием относиться к временным неудобствам, а также соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыли для автомобилей

Движение по Крымскому мосту возобновлено

17:38 24.04.2024 (обновлено: 17:39 24.04.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщается Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.
Движение было ограничено в 17:28 мск. Запрет на проезд автотранспорта действовал около 10 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают. Поскольку Крымский мост является стратегическим объектом, его безопасность имеет приоритетное значение, в этой связи врасти Крыма просят водителей и пассажиров с пониманием относиться к временным неудобствам, а также соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаТаманьКраснодарский край
 
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