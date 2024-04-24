https://crimea.ria.ru/20240424/krymskiy-most-otkryli-dlya-avtomobiley-1136786889.html
Крымский мост открыли для автомобилей
Крымский мост открыли для автомобилей - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Крымский мост открыли для автомобилей
Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщается Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T17:38
2024-04-24T17:38
2024-04-24T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщается Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.Движение было ограничено в 17:28 мск. Запрет на проезд автотранспорта действовал около 10 минут.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают. Поскольку Крымский мост является стратегическим объектом, его безопасность имеет приоритетное значение, в этой связи врасти Крыма просят водителей и пассажиров с пониманием относиться к временным неудобствам, а также соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыли для автомобилей
Движение по Крымскому мосту возобновлено
17:38 24.04.2024 (обновлено: 17:39 24.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщается Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.
Движение было ограничено в 17:28 мск. Запрет на проезд автотранспорта действовал около 10 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают. Поскольку Крымский мост является стратегическим объектом, его безопасность имеет приоритетное значение, в этой связи врасти Крыма просят водителей и пассажиров с пониманием относиться к временным неудобствам, а также соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым
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