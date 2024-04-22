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В зону СВО направлены более 40 тысяч бойцов из Чечни

В зону СВО направлены более 40 тысяч бойцов из Чечни - РИА Новости Крым, 22.04.2024

В зону СВО направлены более 40 тысяч бойцов из Чечни

Около 17 тысяч добровольцев на базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе прошли подготовку и направлены в зону спецоперации. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T19:10

2024-04-22T19:10

2024-04-22T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Около 17 тысяч добровольцев на базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе прошли подготовку и направлены в зону спецоперации. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на доклад председателя парламента ЧР, начальника регионального штаба СВО Магомеда Даудова.И отметил, что все бойцы обеспечены современной военной техникой, обмундированием, амуницией и продовольствием. По его словам, это результат огромной поддержки со стороны Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который на данный момент израсходовал на нужды СВО 32 миллиарда 57 миллионов рублей.РИА Новости со ссылкой на РУС уточняют, что во время прохождения подготовки с добровольцами работают лучшие инструкторы. Бойцы проходят обучение по тактической и огневой подготовке, тактической медицине, топографии и ориентированию на местности, снайпингу и стрельбе из гранатомета.Читайте также на РИА Новости Крым:Командир спецназа "Ахмат" получил высокую должность в Минобороны РФПутин в Кремле встретился с КадыровымКадыров: спецслужбы Европы и Украины готовят теракты против меня

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новости сво, чечня, рамзан кадыров, россия, вооруженные силы россии