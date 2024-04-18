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В Крым прибыли участники автоэкспедиции "100 000 км возможностей"
В Крым прибыли участники автоэкспедиции "100 000 км возможностей" - РИА Новости Крым, 18.04.2024
В Крым прибыли участники автоэкспедиции "100 000 км возможностей"
Участники рекордной автоэкспедиции "100 000 км возможностей" стартовали в Москве, проехали уже 12 регионов и три дня провели в Крыму. Как они оценили... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T20:58
2024-04-18T20:58
2024-04-18T20:58
крым
красноперекопск
тарханкут
евпатория
новости крыма
краснодарский край
херсонская область
азовское море
керчь
крепость керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Участники рекордной автоэкспедиции "100 000 км возможностей" стартовали в Москве, проехали уже 12 регионов и три дня провели в Крыму. Как они оценили туристическую инфраструктуру и дороги Крыма, в Керчи рассказал автор автоэкспедиции – тележурналист, телепродюсер Андрей Леонтьев.Пять участников автоэкспедиции на двух машинах планируют посетить за семь месяцев 85 регионов. Сейчас они проехали 6 тысяч километров – это 6% дистанции."Мы, наконец, можем проехать Азовское море, как и раньше, вокруг. Крым перестал быть "тупиковым". Мы из Херсонской области заехали в Крым и выедем через мост в Краснодарский край. Это отлично", – поделился тележурналист.Еще одной задачей рекордной автоэкспедиции является аудит туристической индустрии страны, дорог, инфраструктуры. Андрей Леонтьев поделился, что бывает в Крыму раз в полгода и видит, как меняется качество дорог на полуострове.По словам Андрея Леонтьева, эта экспедиция поможет сделать выводы, какие регионы сейчас лидеры в туризме, а какие аутсайдеры. Что необходимо, чтобы достопримечательности стали доступнее, и вообще те ли достопримечательности показывают туристам."Есть масса объектов, которые не фигурируют в путеводителях, а их нужно показывать. Одной из таких недооцененных достопримечательностей является Крепость Керчь – мое место силы в этом городе. Ее нужно и дальше развивать как туристический объект", – говорит автопутешественник.Во время экспедиции ее участники также ставят перед собой задачу найти людей, которые что-то делают для того, чтобы жизнь их маленького села, поселка, города, региона стала лучше. При этом делают они это не за деньги, а потому, что не умеют по-другому жить.В заключение автор автоэкспедиции назвал свой топ мест в Крыму: Керченская крепость, пещерный город Эски-Кермен, весь Гурзуф, НИП 10 с радиотелескопом РТ-70 и старый город в Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до АлуштыКак транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуИдеальная пропорция или почему лето-2024 нужно провести в Крыму
крым
красноперекопск
тарханкут
евпатория
краснодарский край
херсонская область
азовское море
керчь
эски-кермен
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крым, красноперекопск, тарханкут, евпатория, новости крыма, краснодарский край, херсонская область, азовское море, керчь, крепость керчь, эски-кермен, гурзуф
В Крым прибыли участники автоэкспедиции "100 000 км возможностей"
Участники автоэкспедиции "100 000 километров возможностей" оценили развитие Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Участники рекордной автоэкспедиции "100 000 км возможностей" стартовали в Москве, проехали уже 12 регионов и три дня провели в Крыму. Как они оценили туристическую инфраструктуру и дороги Крыма, в Керчи рассказал автор автоэкспедиции – тележурналист, телепродюсер Андрей Леонтьев.
"Мы проехали весь Крым. Въехали через Красноперекопск, проехали Тарханкут, Евпаторию. Сложно сказать, где мы не были в Крыму, поскольку наша задача не только смотреть достопримечательности, но еще и наматывать километры. Мы хотим вернуть рекорд самого длинного автопробега по неповторяющемуся маршруту в границах одной страны", – Андрей Леонтьев.
Пять участников автоэкспедиции на двух машинах планируют посетить за семь месяцев 85 регионов. Сейчас они проехали 6 тысяч километров – это 6% дистанции.
"Мы, наконец, можем проехать Азовское море, как и раньше, вокруг. Крым перестал быть "тупиковым". Мы из Херсонской области заехали в Крым и выедем через мост в Краснодарский край. Это отлично", – поделился тележурналист.
Еще одной задачей рекордной автоэкспедиции является аудит туристической индустрии страны, дорог, инфраструктуры. Андрей Леонтьев поделился, что бывает в Крыму раз в полгода и видит, как меняется качество дорог на полуострове.
"Состояние дорог в Крыму разнится, как и в других регионах России. Могу сказать, что дороги становятся лучше. Там, где я ехал полгода назад, и машину трясло, сейчас уже хорошо. Но есть дороги с прекрасными пейзажами, которые требуют ремонта", – признается автопутешественник.
По словам Андрея Леонтьева, эта экспедиция поможет сделать выводы, какие регионы сейчас лидеры в туризме, а какие аутсайдеры. Что необходимо, чтобы достопримечательности стали доступнее, и вообще те ли достопримечательности показывают туристам.
"Есть масса объектов, которые не фигурируют в путеводителях, а их нужно показывать. Одной из таких недооцененных достопримечательностей является Крепость Керчь – мое место силы в этом городе. Ее нужно и дальше развивать как туристический объект", – говорит автопутешественник.
Во время экспедиции ее участники также ставят перед собой задачу найти людей, которые что-то делают для того, чтобы жизнь их маленького села, поселка, города, региона стала лучше. При этом делают они это не за деньги, а потому, что не умеют по-другому жить.
"В Крыму у нас тоже есть такая героиня – наша знакомая, дайвер, зоолог Кира Иванова. Сейчас она активно помогает СВО. Она москвичка, но, когда Крым вернулся в Россию, переехала в Крым", – рассказал Андрей Леонтьев.
В заключение автор автоэкспедиции назвал свой топ мест в Крыму: Керченская крепость, пещерный город Эски-Кермен, весь Гурзуф, НИП 10 с радиотелескопом РТ-70 и старый город в Евпатории.
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