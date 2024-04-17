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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 17.04.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T17:27
2024-04-17T17:27
2024-04-17T17:28
севастополь
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе около половины пятого вечера в среду. Сирена звучала в городе около часа. Движение транспорта по Крымскому мосту также было временно остановлено.После прекращения воздушной тревоги в городе возобновляют работу морской и наземный общественный транспорт. На время тревоги он прекращал движение.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе
17:27 17.04.2024 (обновлено: 17:28 17.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал в своемTelegram-канале Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена
в Севастополе около половины пятого вечера в среду. Сирена звучала в городе около часа. Движение транспорта по Крымскому мосту также было временно остановлено
.
После прекращения воздушной тревоги в городе возобновляют работу морской и наземный общественный транспорт. На время тревоги он прекращал движение.
Отмена воздушной тревоги
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.