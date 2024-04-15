https://crimea.ria.ru/20240415/usilenie-vetra-i-5-klass-pozharnoy-opasnosti-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1136539585.html
Усиление ветра и 5 класс пожарной опасности: погода в Крыму в понедельник
Усиление ветра и 5 класс пожарной опасности: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Усиление ветра и 5 класс пожарной опасности: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится теплая погода, без осадков. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Днем... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T00:01
2024-04-15T00:01
2024-04-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится теплая погода, без осадков. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Днем ожидается усиление юго-западного ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +14...+16, днем воздух прогреется до +21...+23 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240414/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-na-dva-dnya-1136542347.html
симферополь
севастополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Усиление ветра и 5 класс пожарной опасности: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник сохранится чрезвычайная пожарная опасность и усилится ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится теплая погода, без осадков. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Днем ожидается усиление юго-западного ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, днем местами местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13, на побережье до +17 градусов, днем +21…+26, в горах +15…+20 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +23...+25 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +14...+16, днем воздух прогреется до +21...+23 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.