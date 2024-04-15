Рейтинг@Mail.ru
Усиление ветра и 5 класс пожарной опасности: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240415/usilenie-vetra-i-5-klass-pozharnoy-opasnosti-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1136539585.html
Усиление ветра и 5 класс пожарной опасности: погода в Крыму в понедельник
Усиление ветра и 5 класс пожарной опасности: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Усиление ветра и 5 класс пожарной опасности: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится теплая погода, без осадков. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Днем... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T00:01
2024-04-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111674/10/1116741024_98:552:2757:2048_1920x0_80_0_0_65f4e9036884128e89268cbcdfc7aa73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится теплая погода, без осадков. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Днем ожидается усиление юго-западного ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +14...+16, днем воздух прогреется до +21...+23 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240414/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-na-dva-dnya-1136542347.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111674/10/1116741024_311:314:2622:2048_1920x0_80_0_0_adc76e69817a4edd9383a6e06d1915cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Усиление ветра и 5 класс пожарной опасности: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник сохранится чрезвычайная пожарная опасность и усилится ветер

00:01 15.04.2024
 
© РИА Новости . Iliya Pitalev / Перейти в фотобанкЖара
Жара - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Iliya Pitalev
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится теплая погода, без осадков. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Днем ожидается усиление юго-западного ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, днем местами местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13, на побережье до +17 градусов, днем +21…+26, в горах +15…+20 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +23...+25 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +14...+16, днем воздух прогреется до +21...+23 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Флюгер
Вчера, 10:54
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Грозит ли России вспышка холеры – мнение Онищенко
13:15Формула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУ
13:14В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
13:06Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери
12:28Обострение между Израилем и Ираном - реакция Кремля
12:2116 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки
11:47Ждать ли на этой неделе температурного рекорда в Крыму
11:26В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
11:21На Крымском мосту остановили движение автомобилей
11:17В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину
11:10Ответный удар Израиля по Ирану: возможна ли эскалация
10:49Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги
10:30Убийственные цифры: рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
10:02В Новороссийске в понедельник будут стрелять
09:56В Севастополе два бухгалтера 7 лет незаметно списывали деньги со счетов
09:21В части Симферополя на время ремонта отключат газ
09:11Паводки в России: район бедствия расширился
08:37Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова
08:19Передача Хрущевым Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историка
07:52Вспышка на Солнце во вторник: сколько продлится и как повлияет на людей
Лента новостейМолния