https://crimea.ria.ru/20240415/usilenie-vetra-i-5-klass-pozharnoy-opasnosti-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1136539585.html

Усиление ветра и 5 класс пожарной опасности: погода в Крыму в понедельник

Усиление ветра и 5 класс пожарной опасности: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Усиление ветра и 5 класс пожарной опасности: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму сохранится теплая погода, без осадков. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Днем... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T00:01

2024-04-15T00:01

2024-04-15T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111674/10/1116741024_98:552:2757:2048_1920x0_80_0_0_65f4e9036884128e89268cbcdfc7aa73.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится теплая погода, без осадков. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Днем ожидается усиление юго-западного ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +14...+16, днем воздух прогреется до +21...+23 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240414/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-na-dva-dnya-1136542347.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр