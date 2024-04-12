https://crimea.ria.ru/20240412/lyudi-zavisli-na-vysote-kabinka-funikulera-rukhnula-v-turetskoy-antale--1136514326.html

Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье

Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье

Кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, есть раненые, сообщило в пятницу агентство IHA. РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T19:32

2024-04-12T19:32

2024-04-12T19:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, есть раненые, сообщило в пятницу агентство IHA.Инцидент произошел на фуникулере, ведущем вверх на гору от пляжа Коньяалты на западе Антальи.На место прибыли многочисленные отряды пожарных и скорой помощи. Кабинки "зависли" на высоте с людьми, тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, удалось высадить, отмечает агентство.Один из очевидцев сообщил, что перед поломкой фуникулера услышал хлопок, похожий на взрыв, фуникулер сильно затрясло.Генеральное консульство РФ в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших в результате аварии на фуникулере, заявили РИА Новости в дипмиссии."Таких обращений в наш адрес не поступало", - заявили в дипмиссии.

https://crimea.ria.ru/20210523/V-Italii-funikuler-uletel-v-propast-pochti-vse-passazhiry-pogibli-1119605486.html

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турция, анталья, происшествия, канатная дорога, новости, в мире