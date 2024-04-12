Рейтинг@Mail.ru
Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240412/lyudi-zavisli-na-vysote-kabinka-funikulera-rukhnula-v-turetskoy-antale--1136514326.html
Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
Кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, есть раненые, сообщило в пятницу агентство IHA. РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T19:32
2024-04-12T19:34
турция
анталья
происшествия
канатная дорога
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/08/1119885145_960:669:1870:1181_1920x0_80_0_0_e80d8968621bd35b10e348391c2a7aaf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, есть раненые, сообщило в пятницу агентство IHA.Инцидент произошел на фуникулере, ведущем вверх на гору от пляжа Коньяалты на западе Антальи.На место прибыли многочисленные отряды пожарных и скорой помощи. Кабинки "зависли" на высоте с людьми, тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, удалось высадить, отмечает агентство.Один из очевидцев сообщил, что перед поломкой фуникулера услышал хлопок, похожий на взрыв, фуникулер сильно затрясло.Генеральное консульство РФ в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших в результате аварии на фуникулере, заявили РИА Новости в дипмиссии."Таких обращений в наш адрес не поступало", - заявили в дипмиссии.
https://crimea.ria.ru/20210523/V-Italii-funikuler-uletel-v-propast-pochti-vse-passazhiry-pogibli-1119605486.html
турция
анталья
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/08/1119885145_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8ff7768f4e279afa0354599989073cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, анталья, происшествия, канатная дорога, новости, в мире
Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье

В Анталье люди пострадали при падении кабинка фуникулера

19:32 12.04.2024 (обновлено: 19:34 12.04.2024)
 
© РИА Новости . Victoria ViatrisСкорая помощь. Турция
Скорая помощь. Турция - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Victoria Viatris
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, есть раненые, сообщило в пятницу агентство IHA.
Инцидент произошел на фуникулере, ведущем вверх на гору от пляжа Коньяалты на западе Антальи.
"По неустановленной причине одна кабинка упала во время движения. Известно о нескольких раненых", - сообщило агентство.
На место прибыли многочисленные отряды пожарных и скорой помощи. Кабинки "зависли" на высоте с людьми, тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, удалось высадить, отмечает агентство.
Один из очевидцев сообщил, что перед поломкой фуникулера услышал хлопок, похожий на взрыв, фуникулер сильно затрясло.
Генеральное консульство РФ в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших в результате аварии на фуникулере, заявили РИА Новости в дипмиссии.
"Таких обращений в наш адрес не поступало", - заявили в дипмиссии.
В Италии фуникулер улетел в пропасть: почти все пассажиры погибли
23 мая 2021, 17:01
В Италии фуникулер улетел в пропасть: почти все пассажиры погибли
 
ТурцияАнтальяПроисшествияКанатная дорогаНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
23:01В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
22:28Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
22:10Главное за день: 12 апреля
21:55Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
21:17Умер Роберто Кавалли
21:15Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле
21:05Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
20:37На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
20:02Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
19:45Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
19:32Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
19:14В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России
19:13Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
18:47Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
18:22Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
18:00Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
17:37В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
17:14В очереди на Крымском мосту стоят 260 машин
Лента новостейМолния