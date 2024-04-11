https://crimea.ria.ru/20240411/v-krymu-proizoshla-detonatsiya-144-boevykh-snaryadov---mchs-1136495616.html
В Крыму произошла детонация 144 боевых снарядов - МЧС
В Крыму произошла детонация 144 боевых снарядов - МЧС - РИА Новости Крым, 11.04.2024
В Крыму произошла детонация 144 боевых снарядов - МЧС
В Республике Крым пиротехниками МЧС России были уничтожены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в ГУ МЧС по РК. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T20:55
2024-04-11T20:55
2024-04-11T20:55
гу мчс рф по республике крым
крым
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
общество
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Республике Крым пиротехниками МЧС России были уничтожены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в ГУ МЧС по РК.Также спасатели напомнили правила безопасности при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные:быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние;предупредить окружающих об опасной находке;немедленно сообщить об опасной находке в полицию (по телефону "102") и в МЧС России (по телефонам "101" или "112");по возможности дождаться прибытия официальных лиц и указать им местонахождения взрывоопасного предмета.Запрещается:трогать и сдвигать взрывоопасные предметы с места;перекатывать их с места на место;предпринимать попытки извлечь их из воды.
https://crimea.ria.ru/20240111/vzryvoopasnye-predmety-obnaruzheny-mchs-v-kerchi-i-feodosii-1134130492.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гу мчс рф по республике крым, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, общество, великая отечественная война
В Крыму произошла детонация 144 боевых снарядов - МЧС
В Крыму обезвредили 144 боевых снаряда - ГУ МЧС по РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Республике Крым пиротехниками МЧС России были уничтожены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в ГУ МЧС по РК.
"Детонация 144 единиц боевых снарядов прошла на полигоне с соблюдением всех мер безопасности", - говорится в сообщении ведомства.
Также спасатели напомнили правила безопасности при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные:
быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние;
предупредить окружающих об опасной находке;
немедленно сообщить об опасной находке в полицию (по телефону "102") и в МЧС России (по телефонам "101" или "112");
по возможности дождаться прибытия официальных лиц и указать им местонахождения взрывоопасного предмета.
трогать и сдвигать взрывоопасные предметы с места;
перекатывать их с места на место;
предпринимать попытки извлечь их из воды.