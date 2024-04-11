https://crimea.ria.ru/20240411/v-krymu-proizoshla-detonatsiya-144-boevykh-snaryadov---mchs-1136495616.html

В Крыму произошла детонация 144 боевых снарядов - МЧС

В Крыму произошла детонация 144 боевых снарядов - МЧС - РИА Новости Крым, 11.04.2024

В Крыму произошла детонация 144 боевых снарядов - МЧС

В Республике Крым пиротехниками МЧС России были уничтожены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в ГУ МЧС по РК. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T20:55

2024-04-11T20:55

2024-04-11T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Республике Крым пиротехниками МЧС России были уничтожены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в ГУ МЧС по РК.Также спасатели напомнили правила безопасности при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные:быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние;предупредить окружающих об опасной находке;немедленно сообщить об опасной находке в полицию (по телефону "102") и в МЧС России (по телефонам "101" или "112");по возможности дождаться прибытия официальных лиц и указать им местонахождения взрывоопасного предмета.Запрещается:трогать и сдвигать взрывоопасные предметы с места;перекатывать их с места на место;предпринимать попытки извлечь их из воды.

https://crimea.ria.ru/20240111/vzryvoopasnye-predmety-obnaruzheny-mchs-v-kerchi-i-feodosii-1134130492.html

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2024

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