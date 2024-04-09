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Какой сегодня праздник: 9 апреля
Какой сегодня праздник: 9 апреля - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Какой сегодня праздник: 9 апреля
Во вторник, 9 апреля, в России отмечают День войск противовоздушной обороны. Еще в этот день родился знаменитый завоеватель Тамерлан. РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T00:00
2024-04-09T00:00
2024-04-09T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Во вторник, 9 апреля, в России отмечают День войск противовоздушной обороны. Еще в этот день родился знаменитый завоеватель Тамерлан.Что празднуют в мире9 апреля в России отмечают День войск противовоздушной обороны. История ПВО насчитывает больше века. Первые подразделения, оборудованные пулеметами и легкими пушками для борьбы с немецкими и австрийскими аэропланами, появились в декабре 1914 года.Еще сегодня День работников клининговой службы, День финского языка, День прозвища и День ананасов с бужениной.Знаменательные событияВ 1667 году в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.В 1699 году Петр I подписал указ "О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки".1974 году в этот день в Керчи был спущен на воду первый советский супертанкер "Крым".Кто родилсяВ 1336 году родился один из известнейших в мире завоевателей, тюрко-монгольский военачальник Тамерлан.В 1812 году родился французский поэт Шарль-Пьер Бодлер. Он считается основоположником эстетики декаданса и символизма. Поэт оказал влияние на развитие европейской классики. Наиболее известным и значительным в его творчестве стал сборник стихов "Цветы зла".В 1938 году родился политик Виктор Черномырдин, который в 1992-1998 годах был председателем правительства РФ.Кроме этого, 9 апреля родились американская актриса Кристин Стюарт, чемпион мира в автогонках "Формула-1" Жак Вильнев.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 9 апреля
Что празднуют в России и мире 9 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Во вторник, 9 апреля, в России отмечают День войск противовоздушной обороны. Еще в этот день родился знаменитый завоеватель Тамерлан.
Что празднуют в мире
9 апреля в России отмечают День войск противовоздушной обороны. История ПВО насчитывает больше века. Первые подразделения, оборудованные пулеметами и легкими пушками для борьбы с немецкими и австрийскими аэропланами, появились в декабре 1914 года.
Еще сегодня День работников клининговой службы, День финского языка, День прозвища и День ананасов с бужениной.
Знаменательные события
В 1667 году в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.
В 1699 году Петр I подписал указ "О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки".
1974 году в этот день в Керчи был спущен на воду первый советский супертанкер "Крым".
Кто родился
В 1336 году родился один из известнейших в мире завоевателей, тюрко-монгольский военачальник Тамерлан.
В 1812 году родился французский поэт Шарль-Пьер Бодлер. Он считается основоположником эстетики декаданса и символизма. Поэт оказал влияние на развитие европейской классики. Наиболее известным и значительным в его творчестве стал сборник стихов "Цветы зла".
В 1938 году родился политик Виктор Черномырдин, который в 1992-1998 годах был председателем правительства РФ.
Кроме этого, 9 апреля родились американская актриса Кристин Стюарт, чемпион мира в автогонках "Формула-1" Жак Вильнев.