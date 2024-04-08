https://crimea.ria.ru/20240408/obrushenie-mosta-v-smolenskoy-oblasti-postradavshikh-evakuiruyut-v-moskvu-1136384673.html

Обрушение моста в Смоленской области: пострадавших эвакуируют в Москву

Обрушение моста в Смоленской области: пострадавших эвакуируют в Москву - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Обрушение моста в Смоленской области: пострадавших эвакуируют в Москву

Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении моста в Смоленской области, трое из них будут доставлены в Москву, еще один в областную больницу региона... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T22:42

2024-04-08T22:42

2024-04-08T22:43

смоленская область

новости

происшествия

мост

минздрав рф

больница

скорая помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении моста в Смоленской области, трое из них будут доставлены в Москву, еще один в областную больницу региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.Решение об эвакуации принято после телемедицинских консультаций со специалистами ряда ведущих медучреждений РФ. Всего, по данным Минздрава, пострадали восемь человек, погибла одна женщина. Пятеро пострадавших доставлены в Вяземскую центральную районную больницу. Четверо из них в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области вечером в понедельник, на мосту находились легковой и грузовой автомобили. В результате происшествия погибла женщина, сообщали ранее в региональном управлении МЧС. По факту обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области возбуждено уголовное дело.

смоленская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, новости, происшествия, мост, минздрав рф, больница, скорая помощь