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Обрушение моста в Смоленской области: пострадавших эвакуируют в Москву - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Обрушение моста в Смоленской области: пострадавших эвакуируют в Москву
Обрушение моста в Смоленской области: пострадавших эвакуируют в Москву - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Обрушение моста в Смоленской области: пострадавших эвакуируют в Москву
Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении моста в Смоленской области, трое из них будут доставлены в Москву, еще один в областную больницу региона... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T22:42
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смоленская область
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происшествия
мост
минздрав рф
больница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении моста в Смоленской области, трое из них будут доставлены в Москву, еще один в областную больницу региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.Решение об эвакуации принято после телемедицинских консультаций со специалистами ряда ведущих медучреждений РФ. Всего, по данным Минздрава, пострадали восемь человек, погибла одна женщина. Пятеро пострадавших доставлены в Вяземскую центральную районную больницу. Четверо из них в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области вечером в понедельник, на мосту находились легковой и грузовой автомобили. В результате происшествия погибла женщина, сообщали ранее в региональном управлении МЧС. По факту обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области возбуждено уголовное дело.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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смоленская область, новости, происшествия, мост, минздрав рф, больница, скорая помощь
Обрушение моста в Смоленской области: пострадавших эвакуируют в Москву

Четверых пострадавших при обрушении моста в Смоленской области эвакуируют – минздрав

22:42 08.04.2024 (обновлено: 22:43 08.04.2024)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкПутепровод обрушился в Смоленской области
Путепровод обрушился в Смоленской области
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении моста в Смоленской области, трое из них будут доставлены в Москву, еще один в областную больницу региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

"Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении автомобильного моста в Вяземском районе Смоленской области. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России доставит троих из них на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву, еще одного заберут к себе специалисты Смоленской областной клинической больницы", – сказано в сообщении ведомства.

Решение об эвакуации принято после телемедицинских консультаций со специалистами ряда ведущих медучреждений РФ. Всего, по данным Минздрава, пострадали восемь человек, погибла одна женщина. Пятеро пострадавших доставлены в Вяземскую центральную районную больницу. Четверо из них в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области вечером в понедельник, на мосту находились легковой и грузовой автомобили. В результате происшествия погибла женщина, сообщали ранее в региональном управлении МЧС. По факту обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области возбуждено уголовное дело.
 
Смоленская областьНовостиПроисшествияМостМинздрав РФБольницаСкорая помощь
 
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