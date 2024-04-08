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Какой сегодня праздник: 8 апреля

Какой сегодня праздник: 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Какой сегодня праздник: 8 апреля

В мире празднуют Международный день цыган, а в России и Белоруссии – день сотрудников военных комиссариатов. Кроме того, ровно 80 лет назад в этот день началась РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В мире празднуют Международный день цыган, а в России и Белоруссии – день сотрудников военных комиссариатов. Кроме того, ровно 80 лет назад в этот день началась Крымская наступательная операция, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.Что отмечают в миреВ России и Белоруссии отмечают День сотрудников военных комиссариатов. 8 апреля в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял "Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам".Еще 8 апреля – День российской анимации. Ровно 110 лет назад в этот день состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма "Прекрасная Люканида".Также 8 апреля отмечают Международный день цыган, установленный первым Всемирным цыганским конгрессом, который состоялся в этот день в 1971 году. На нем были приняты национальные символы цыган: флаг и гимн, что позволило им признать себя единой свободной нацией.Знаменательные событияВ 1820 году на греческом острове Милос крестьянин Йоргос Кентротас нашел статую, известную как Венера Милосская.В 1853 был открыт первый официально зарегистрированный шахматный клуб.В 1944 году началась Крымская наступательная операция, в ходе которой полуостров был освобожден от немецко-румынской оккупации. Проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. Также 8 апреля советские войска освободили Армянск.В 1966 году Леонид Брежнев стал Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.В 1990 году на американском канале ABC начался премьерный показ сериала "Твин Пикс", сюжет которого повествует об истории расследования специальным агентом ФБР Дейлом Купером убийства старшеклассницы Лоры Палмер.Кто родилсяВ 1857 году в этот день родился русский и советский хирург Василий Разумовский, автор около 150 научных трудов. В его честь назван Саратовский государственный университет, перед которым установлен его памятник.В 1875 году родился полярный исследователь, русский врач Леонид Старокадомский, который стал первооткрывателем архипелага Северная Земля в Северном Ледовитом океане. Несмотря на ампутацию руки в молодом возрасте, он вел активную научную жизнь и стал автором свыше 130 публикаций по вопросам гидробиологии и морской гигиены.В этот день в 1838 году родился Кофи Аннан, который с 1997 по 2006 год был Генеральным секретарем ООН. Он был первым представителем чернокожего населения Африки на данном посту.Также 7 апреля родились российский художник Никас Сафронов, журналист Михаил Бергер, вратарь сборной по футболу России Игорь Акинфеев.

https://crimea.ria.ru/20231219/epokha-krym-i-lichno-leonid-ilich-brezhnevu--115-let-1121792449.html

https://crimea.ria.ru/20200301/Kot-i-med-kakie-podarki-peredal-feodosiyskomu-muzeyu-Nikas-Safronov-1118005424.html

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