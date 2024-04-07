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Погода в Крыму в воскресенье: май в апреле
Погода в Крыму в воскресенье: май в апреле - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Погода в Крыму в воскресенье: май в апреле
В воскресенье в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T00:01
2024-04-07T00:01
2024-04-07T00:01
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8; днем +18...+20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +16…+18.В Ялте и Алуште переменная облачность, сухо. Ночью столбики термометров покажут +8...10, днем воздух прогреется до +20 градусов.В Евпатории, Феодосии и Судаке осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха составит +8...10 градусов, днем +17...19 градусов.
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Погода в Крыму в воскресенье: май в апреле
В Крыму в воскресенье до +21 тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погоду Крыма определит область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10; днем +16…+21, в горах +9…+14", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8; днем +18...+20.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +16…+18.
В Ялте и Алуште переменная облачность, сухо. Ночью столбики термометров покажут +8...10, днем воздух прогреется до +20 градусов.
В Евпатории, Феодосии и Судаке осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха составит +8...10 градусов, днем +17...19 градусов.