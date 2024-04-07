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Погода в Крыму в воскресенье: май в апреле

Погода в Крыму в воскресенье: май в апреле - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Погода в Крыму в воскресенье: май в апреле

В воскресенье в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T00:01

2024-04-07T00:01

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крым

погода

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крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

керчь

феодосия

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8; днем +18...+20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +16…+18.В Ялте и Алуште переменная облачность, сухо. Ночью столбики термометров покажут +8...10, днем воздух прогреется до +20 градусов.В Евпатории, Феодосии и Судаке осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха составит +8...10 градусов, днем +17...19 градусов.

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керчь

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евпатория

алушта

ялта

судак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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