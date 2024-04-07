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"Мерседес" перевернулся и влетел во двор частного дома в Симферополе
"Мерседес" перевернулся и влетел во двор частного дома в Симферополе - РИА Новости Крым, 07.04.2024
"Мерседес" перевернулся и влетел во двор частного дома в Симферополе
В Симферополе автомобиль на большой скорости вылетел с дороги, врезался в домовладение и опрокинулся – водитель в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T10:31
2024-04-07T10:31
2024-04-07T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе автомобиль на большой скорости вылетел с дороги, врезался в домовладение и опрокинулся – водитель в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.По данным ведомства, авария произошла на участке улицы Евпаторийское шоссе накануне, 6 апреля, около одиннадцати часов вечера.Отмечается, что пострадавший водитель автомобиля был доставлен в больницу. А на месте аварии провела проверку правоохранители."Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП", – уточнили в полиции.Ранее в Крыму машина вылетела на скорости с дороги и врезалась в дерево. Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка слетела в кювет под Джанкоем: водителя зажало в салоне Ребенок сильно пострадал в ДТП под Симферополем В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка
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"Мерседес" перевернулся и влетел во двор частного дома в Симферополе
В Симферополе автомобиль вылетел с дороги в дом - есть пострадавший
10:31 07.04.2024 (обновлено: 10:33 07.04.2024)