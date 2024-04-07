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Какой сегодня праздник: 7 апреля - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Какой сегодня праздник: 7 апреля
Какой сегодня праздник: 7 апреля - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Какой сегодня праздник: 7 апреля
7 апреля под эгидой ВОЗ отмечают Всемирный день здоровья, а в России празднуют День рождения Рунета. Кроме того, в этот день отмечает свой день рождения... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-07T00:00
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общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. 7 апреля под эгидой ВОЗ отмечают Всемирный день здоровья, а в России празднуют День рождения Рунета. Кроме того, в этот день отмечает свой день рождения легендарный Джеки Чан.Что празднуют в мире7 апреля все христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Тем, кто соблюдает Великий Пост, в этот день дается послабление – разрешается употреблять в пищу рыбу.В мире празднуют Всемирный день здоровья, в честь которого под эгидой ВОЗ ежегодно проходят различные тематические мероприятия.В России празднуют День рождения Рунета. В этот день 27 лет назад для России был зарегистрирован домен ".ru", который внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня.Знаменательные событияВ 1795 году во Франции приняли закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины – метр и массы – килограмм.1824 - 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже. Успех был потрясающим.1876 - канадский ученый, изобретатель и предприниматель шотландского происхождения Александр Белл запатентовал телефон.В 1946 году была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, ныне – Калининградская область.Кто родилсяВ 1949 года на свет появилась российский политик Валентина Матвиенко. В молодости она хотела стать ученым и даже закончила медучилище, но все изменилось после того, как ей предложили должность в райкоме комсомола.В 1962 году в этот день в Твери родился российский певец, известный представитель шансона Михаил Круг. Факт, но на концерты Круга в его родном городе всегда ходило меньше публики, чем в других городах, и это Михаила очень расстраивало.В этот день также родились Джеки Чан и Рассел Кроу, Фрэнсис Форд Коппола.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 7 апреля

Что празднуют в России и мире в пятницу, 7 апреля

00:00 07.04.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФотоколл Джеки Чана в Москве
Фотоколл Джеки Чана в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. 7 апреля под эгидой ВОЗ отмечают Всемирный день здоровья, а в России празднуют День рождения Рунета. Кроме того, в этот день отмечает свой день рождения легендарный Джеки Чан.

Что празднуют в мире

7 апреля все христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Тем, кто соблюдает Великий Пост, в этот день дается послабление – разрешается употреблять в пищу рыбу.
В мире празднуют Всемирный день здоровья, в честь которого под эгидой ВОЗ ежегодно проходят различные тематические мероприятия.
В России празднуют День рождения Рунета. В этот день 27 лет назад для России был зарегистрирован домен ".ru", который внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня.

Знаменательные события

В 1795 году во Франции приняли закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины – метр и массы – килограмм.
1824 - 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже. Успех был потрясающим.
1876 - канадский ученый, изобретатель и предприниматель шотландского происхождения Александр Белл запатентовал телефон.
В 1946 году была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, ныне – Калининградская область.

Кто родился

В 1949 года на свет появилась российский политик Валентина Матвиенко. В молодости она хотела стать ученым и даже закончила медучилище, но все изменилось после того, как ей предложили должность в райкоме комсомола.
В 1962 году в этот день в Твери родился российский певец, известный представитель шансона Михаил Круг. Факт, но на концерты Круга в его родном городе всегда ходило меньше публики, чем в других городах, и это Михаила очень расстраивало.
В этот день также родились Джеки Чан и Рассел Кроу, Фрэнсис Форд Коппола.
 
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