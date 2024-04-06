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Киев решил переименовать города в ЛНР - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Киев решил переименовать города в ЛНР
Киев решил переименовать города в ЛНР - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Киев решил переименовать города в ЛНР
Украинские власти намерены переименовать города и десятки сел в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на депутата верховной рады Романа Лозинского... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T09:58
2024-04-06T09:58
украина
верховная рада украины
декоммунизация
луганская народная республика (лнр)
сумская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Украинские власти намерены переименовать города и десятки сел в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на депутата верховной рады Романа Лозинского сообщает РИА Новости.Кроме того, Лозинский заявил о планах переименовать город Дружба в Сумской области Украины в Журавское.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
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РИА Новости Крым
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украина, верховная рада украины, декоммунизация, луганская народная республика (лнр), сумская область, в мире, новости
Киев решил переименовать города в ЛНР

Власти Украины решили переименовать подконтрольные России города и села в ЛНР

09:58 06.04.2024
 
© Telegram-канал врио главы ЛНР Леонида ПасечникаВ Луганске после реконструкции открыли мемориал "Острая Могила"
В Луганске после реконструкции открыли мемориал Острая Могила
© Telegram-канал врио главы ЛНР Леонида Пасечника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Украинские власти намерены переименовать города и десятки сел в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на депутата верховной рады Романа Лозинского сообщает РИА Новости.
По словам депутата, комитет рады по госстроительству и местному самоуправлению принял решение изменить названия семи городов и 44 сел. Среди них два города в ЛНР: Первомайск, который киевские власти хотят переименовать в Сокологорск и Северодонецк, который хотят назвать Северскодонецк.
Кроме того, Лозинский заявил о планах переименовать город Дружба в Сумской области Украины в Журавское.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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УкраинаВерховная Рада УкраиныДекоммунизацияЛуганская Народная Республика (ЛНР)Сумская областьВ миреНовости
 
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