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Киев решил переименовать города в ЛНР

Киев решил переименовать города в ЛНР - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Киев решил переименовать города в ЛНР

Украинские власти намерены переименовать города и десятки сел в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на депутата верховной рады Романа Лозинского... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T09:58

2024-04-06T09:58

2024-04-06T09:58

украина

верховная рада украины

декоммунизация

луганская народная республика (лнр)

сумская область

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Украинские власти намерены переименовать города и десятки сел в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на депутата верховной рады Романа Лозинского сообщает РИА Новости.Кроме того, Лозинский заявил о планах переименовать город Дружба в Сумской области Украины в Журавское.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали

украина

луганская народная республика (лнр)

сумская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, верховная рада украины, декоммунизация, луганская народная республика (лнр), сумская область, в мире, новости