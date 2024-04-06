https://crimea.ria.ru/20240406/kiev-reshil-pereimenovat-goroda-v-lnr-1136270526.html
Киев решил переименовать города в ЛНР
Киев решил переименовать города в ЛНР - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Киев решил переименовать города в ЛНР
Украинские власти намерены переименовать города и десятки сел в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на депутата верховной рады Романа Лозинского... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T09:58
2024-04-06T09:58
2024-04-06T09:58
украина
верховная рада украины
декоммунизация
луганская народная республика (лнр)
сумская область
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/03/1131136097_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f78f41215613cd766ca323910804571.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Украинские власти намерены переименовать города и десятки сел в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на депутата верховной рады Романа Лозинского сообщает РИА Новости.Кроме того, Лозинский заявил о планах переименовать город Дружба в Сумской области Украины в Журавское.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
украина
луганская народная республика (лнр)
сумская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/03/1131136097_71:0:1211:855_1920x0_80_0_0_7984e5103150a38b5481730cb5f479d5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада украины, декоммунизация, луганская народная республика (лнр), сумская область, в мире, новости
Киев решил переименовать города в ЛНР
Власти Украины решили переименовать подконтрольные России города и села в ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Украинские власти намерены переименовать города и десятки сел в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на депутата верховной рады Романа Лозинского сообщает РИА Новости.
По словам депутата, комитет рады по госстроительству и местному самоуправлению принял решение изменить названия семи городов и 44 сел. Среди них два города в ЛНР: Первомайск, который киевские власти хотят переименовать в Сокологорск и Северодонецк, который хотят назвать Северскодонецк.
Кроме того, Лозинский заявил о планах переименовать город Дружба в Сумской области Украины в Журавское.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Читайте также на РИА Новости Крым: