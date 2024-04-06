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Бойцов Росгвардии будут хоронить на воинских кладбищах - Путин
Бойцов Росгвардии будут хоронить на воинских кладбищах - Путин - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Бойцов Росгвардии будут хоронить на воинских кладбищах - Путин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает погребение на воинских кладбищах сотрудников Росгвардии, погибших при прохождении военной... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T15:42
2024-04-06T15:42
2024-04-06T15:42
визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает погребение на воинских кладбищах сотрудников Росгвардии, погибших при прохождении военной службы.Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно закону, право на погребение на воинских кладбищах распространяется на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, росгвардейцев, добровольцев, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, органов противопожарной службы, таможни, которые погибли в результате ранения, заболевания при исполнении военной службы, а также в период исполнения обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.Их погребением, а также изготовлением и установкой памятников будут заниматься федеральные органы исполнительной власти, в которых эти лица служили.
https://crimea.ria.ru/20240327/putin-poblagodaril-rosgvardiyu-za-vernost-rodine-1136061792.html
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визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), закон и право, россия, общество, новости
Бойцов Росгвардии будут хоронить на воинских кладбищах - Путин
Путин подписал закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает погребение на воинских кладбищах сотрудников Росгвардии, погибших при прохождении военной службы.
Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, право на погребение на воинских кладбищах распространяется на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, росгвардейцев, добровольцев, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, органов противопожарной службы, таможни, которые погибли в результате ранения, заболевания при исполнении военной службы, а также в период исполнения обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.
Их погребением, а также изготовлением и установкой памятников будут заниматься федеральные органы исполнительной власти, в которых эти лица служили.