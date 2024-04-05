https://crimea.ria.ru/20240405/samyy-dorogoy-musorovoz-chem-izvestna-bronemashina-azovets-1136303014.html

Самый дорогой "мусоровоз": чем известна бронемашина "Азовец"

Самый дорогой "мусоровоз": чем известна бронемашина "Азовец" - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Самый дорогой "мусоровоз": чем известна бронемашина "Азовец"

Российские военные обнаружили под землей и выкопали единственный экземпляр бронемашины "Азовец" украинского националистического полка "Азов"*, которая в свое... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T10:42

2024-04-05T10:42

2024-04-05T10:48

бронемашина "азовец"

справка

всу (вооруженные силы украины)

украина

оружие

новости сво

полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136302885_8:0:1914:1072_1920x0_80_0_0_fcd9b31c1a2bb8594a7bee2efd46e0d4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Российские военные обнаружили под землей и выкопали единственный экземпляр бронемашины "Азовец" украинского националистического полка "Азов"*, которая в свое время оказалась в центре скандала по "распилу" денег. По данным РИА Новости, в Донбассе местные жители рассказали бойцам ВС РФ о некоей закопанной украинскими боевиками технике. Как выяснилось в ходе поисков, это и есть скандально известный броневик стоимостью 5 миллионов долларов. Чем он "знаменит" и почему его прозвали "мусоровозом" и "Бандеролетом" – в справке РИА Новости Крым."Азовец" представляет собой гусеничную бронированную машину на шасси танка Т-64. Работы над ее созданием начались в 2015 году, в ходе так называемой "антитеррористической операции" киевского режима против населения Донбасса.Проектирование и сборку взяла на себя инженерная группа националистического полка "Азов"*. Финансировалось создание бронемашины за счет пожертвований и спонсорской помощи. Строили "Азовец" в цехах киевского завода "АТЕК", где располагалась тренировочная база боевиков. В советский период предприятие выпускало тракторы и экскаваторы. При независимой Украине его обанкротили, а в конце 2014 года завод подвергся рейдерскому захвату боевиками "Азова"*.Боевая машина представляет собой корпус танка Т-64 со снятой башней, на место которой установлены два боевых модуля с углом вращения 180 градусов. Шасси для "Азовца" взяли от бульдозера, ранее изготовленного из демилитаризованного танка Т-64. В качестве орудий использовались спаренные 23-мм автоматические пушки ГШ-23, предназначенные для оснащения пушечных установок боевых самолетов и вертолетов различных типов и модификаций. Также "Азовец" обладал установкой для отстрела дымовых гранат. Помимо штатного бронирования и пластин из карбида алюминия, на машину установили 500 элементов динамической защиты "Нож". Экипаж – четыре человека: командир, механик-водитель и два стрелка-оператора.В СМИ озвучивалось, что стоимость собранной бронемашины составила 5 миллионов долларов. В ноябре 2015-го во время посещения тренировочной базы боевиков министром внутренних дел Арсеном Аваковым "Азовец" продемонстрировали журналистам и позиционировали как "инновационный городской танк".Скандал вспыхнул после того, как выяснилось, что в качестве оптики на бронемашину установили произведенные в Китае камеры от домофонов, а большая часть деталей изготовлена из пластика и, разумеется, не может выдержать нагрузок, которым подвергается такая техника в боевых условиях. Кроме того, на "Азовец" установили огромное количество устаревших узлов и агрегатов, в том числе бывших в употреблении. Дальнейшие испытания и разработки из-за скандала были приостановлены. Впоследствии боевики вывезли машину из Киева и, по данным СМИ, спрятали ее на одной из своих баз.В самой Украине новую бронемашину с насмешкой прозвали "Бандеролет", намекая на трескучую риторику и громкие заявления и угрозы националистов при полном отсутствии технических возможностей нового режима создавать по-настоящему качественные образцы военной техники. "Азовец" также получил прозвище "мусоровоз", поскольку внешне броневик уж очень напоминал большой усовершенствованный контейнер для мусора. Как отмечали военные эксперты, несмотря на установленное вооружение и броню, "Азовец" совершенно непригоден к применению в боевых условиях.*Запрещенная в России террористическая организация

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бронемашина "азовец", справка, всу (вооруженные силы украины), украина, оружие, новости сво, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)