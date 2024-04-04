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В Севастополе до утра отключают воду из-за аварии на водопроводе - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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В Севастополе до утра отключают воду из-за аварии на водопроводе
В Севастополе до утра отключают воду из-за аварии на водопроводе - РИА Новости Крым, 04.04.2024
В Севастополе до утра отключают воду из-за аварии на водопроводе
Из-за аварии на сетях в Севастополе вечером в четверг отключают подачу воды на нескольких десятках улиц. Об этом предупредили в пресс-службе городского... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T21:47
2024-04-04T22:01
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отключения воды в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Севастополе вечером в четверг отключают подачу воды на нескольких десятках улиц. Об этом предупредили в пресс-службе городского водоканала.В связи с аварийными работами на сетях горводопровода 04.04.2024 г. подача воды c 22:00 до 10:00 05.04.2024 г. (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:Горпищенко, Паршина, Истомина, Цыбулько, Одинцова, Красносельского, 2-я Бастионная, Жерве, Скалистая, Матроса Кошки, Карла Либкхехта 53-79, 20-84, Николая Остовского 71--99, 96-126, Севская, Волынская, Гармаша 92-118, 113-141, Комсомольская 81-103, 80-96, Одинцова, Окопная, Астраханская, Ярославская, Могилевская, Модлинская, Муромская, Бакуниной, Вологодская, Костромская, Фильченкова, Полоцкая, Курская, проезд Курский, Адмирала Клокачева, Килевая, Генерала Саймонова, Ромашковая, Маслиновая, 1-11-я Радарные, ТСН Здоровье, ТСН Надежда, ТСН Ветеран, ТСН Гранит, ТСН Гавань, Артема Бойко, Старшины Бабажанова, Ивана Шаталина.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Севастополе до утра отключают воду из-за аварии на водопроводе

В Севастополе до утра пятницы отключают воду из-за аварии на водопроводе

21:47 04.04.2024 (обновлено: 22:01 04.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Севастополе вечером в четверг отключают подачу воды на нескольких десятках улиц. Об этом предупредили в пресс-службе городского водоканала.
В связи с аварийными работами на сетях горводопровода 04.04.2024 г. подача воды c 22:00 до 10:00 05.04.2024 г. (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:
Горпищенко, Паршина, Истомина, Цыбулько, Одинцова, Красносельского, 2-я Бастионная, Жерве, Скалистая, Матроса Кошки, Карла Либкхехта 53-79, 20-84, Николая Остовского 71--99, 96-126, Севская, Волынская, Гармаша 92-118, 113-141, Комсомольская 81-103, 80-96, Одинцова, Окопная, Астраханская, Ярославская, Могилевская, Модлинская, Муромская, Бакуниной, Вологодская, Костромская, Фильченкова, Полоцкая, Курская, проезд Курский, Адмирала Клокачева, Килевая, Генерала Саймонова, Ромашковая, Маслиновая, 1-11-я Радарные, ТСН Здоровье, ТСН Надежда, ТСН Ветеран, ТСН Гранит, ТСН Гавань, Артема Бойко, Старшины Бабажанова, Ивана Шаталина.
 
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