https://crimea.ria.ru/20240404/v-sevastopole-otklyuchayut-vodu-na-44-ulitsakh-1136295311.html

В Севастополе до утра отключают воду из-за аварии на водопроводе

В Севастополе до утра отключают воду из-за аварии на водопроводе - РИА Новости Крым, 04.04.2024

В Севастополе до утра отключают воду из-за аварии на водопроводе

Из-за аварии на сетях в Севастополе вечером в четверг отключают подачу воды на нескольких десятках улиц. Об этом предупредили в пресс-службе городского... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T21:47

2024-04-04T21:47

2024-04-04T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Севастополе вечером в четверг отключают подачу воды на нескольких десятках улиц. Об этом предупредили в пресс-службе городского водоканала.В связи с аварийными работами на сетях горводопровода 04.04.2024 г. подача воды c 22:00 до 10:00 05.04.2024 г. (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:Горпищенко, Паршина, Истомина, Цыбулько, Одинцова, Красносельского, 2-я Бастионная, Жерве, Скалистая, Матроса Кошки, Карла Либкхехта 53-79, 20-84, Николая Остовского 71--99, 96-126, Севская, Волынская, Гармаша 92-118, 113-141, Комсомольская 81-103, 80-96, Одинцова, Окопная, Астраханская, Ярославская, Могилевская, Модлинская, Муромская, Бакуниной, Вологодская, Костромская, Фильченкова, Полоцкая, Курская, проезд Курский, Адмирала Клокачева, Килевая, Генерала Саймонова, Ромашковая, Маслиновая, 1-11-я Радарные, ТСН Здоровье, ТСН Надежда, ТСН Ветеран, ТСН Гранит, ТСН Гавань, Артема Бойко, Старшины Бабажанова, Ивана Шаталина.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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