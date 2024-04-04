https://crimea.ria.ru/20240404/pyat-ukrainskikh-dronov-sbity-nad-regionami-rossii-za-noch-1136272951.html

Пять украинских дронов сбиты над регионами России за ночь

Пять украинских дронов сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Пять украинских дронов сбиты над регионами России за ночь

В ночь на четверг системы противовоздушно обороны отразили очередную попытку атаки украинских дронов по регионам России, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T06:54

2024-04-04T06:54

2024-04-04T08:17

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

новости

обстрелы белгородской области

белгородская область

тульская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В ночь на четверг системы противовоздушно обороны отразили очередную попытку атаки украинских дронов по регионам России, сообщили в Минобороны.ВСУ попытались нанести удары по Тульской и Белгородской областям.Ранее в министерства по безопасности Тульской области сообщили, что в регионе нет жертв и разрушений.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.

белгородская область

тульская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости, обстрелы белгородской области, белгородская область, тульская область