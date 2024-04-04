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Пять украинских дронов сбиты над регионами России за ночь
Пять украинских дронов сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Пять украинских дронов сбиты над регионами России за ночь
В ночь на четверг системы противовоздушно обороны отразили очередную попытку атаки украинских дронов по регионам России, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T06:54
2024-04-04T06:54
2024-04-04T08:17
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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безопасность
новости
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В ночь на четверг системы противовоздушно обороны отразили очередную попытку атаки украинских дронов по регионам России, сообщили в Минобороны.ВСУ попытались нанести удары по Тульской и Белгородской областям.Ранее в министерства по безопасности Тульской области сообщили, что в регионе нет жертв и разрушений.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости, обстрелы белгородской области, белгородская область, тульская область
Пять украинских дронов сбиты над регионами России за ночь
Над Белгородской и Тульской областями за ночь сбиты 5 беспилотников ВСУ - Минобороны
06:54 04.04.2024 (обновлено: 08:17 04.04.2024)