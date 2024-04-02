https://crimea.ria.ru/20240402/putin-i-kusturitsa-v-kremle-podelilis-otsenkami-sobytiy-na-ukraine-1136235821.html

Путин и Кустурица в Кремле поделились оценками событий на Украине

Путин и Кустурица в Кремле поделились оценками событий на Украине - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Путин и Кустурица в Кремле поделились оценками событий на Украине

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с сербским режиссером и сценаристом Эмиром Кустурицей и заявил, что их оценки событий на Украине... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T18:55

2024-04-02T18:55

2024-04-02T18:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с сербским режиссером и сценаристом Эмиром Кустурицей и заявил, что их оценки событий на Украине совпадают. В ходе встречи российский лидер также отметил, что происходящее на Украине во многом похоже на события в Югославии в годы Второй мировой войны, когда хорватские усташи (радикальные националисты – ред.) устроили геноцид сербов.Глава государства также отметил живучесть идеологии человеконенавистничества и крайнего национализма, которая используется многими силами на протяжении веков, в первую очередь в геополитических, а не в идеологических интересах."В этом ряду, кстати говоря, и все те теракты, которые мы наблюдаем в последнее время и которые переживаем в последнее время", – добавил российский лидер.Кустурица в свою очередь поблагодарил Путина за "личную историческую справедливость".Кустурица также рассказал президенту РФ о своих планах снять в России фильмы – современные версии русских классиков"Первый – "Инженер легких прогулок" – это моя современная версия Достоевского. Потом Гоголь – "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". И третье – "Казаки" Льва Николаевича Толстого", – рассказал режиссер. Он также подтвердил, что работает над "Лавром" по книге Евгения Водолазкина.

https://crimea.ria.ru/20231117/putin-i-kusturitsa-v-peterburge-pogovorili-o-transgenderakh-v-kino-1132867554.html

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владимир путин (политик), эмир кустурица, новости, кино, культура, искусство , москва, кремль, россия, сербия, украина