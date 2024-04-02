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Путин и Кустурица в Кремле поделились оценками событий на Украине - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Путин и Кустурица в Кремле поделились оценками событий на Украине
Путин и Кустурица в Кремле поделились оценками событий на Украине - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Путин и Кустурица в Кремле поделились оценками событий на Украине
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с сербским режиссером и сценаристом Эмиром Кустурицей и заявил, что их оценки событий на Украине... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T18:55
2024-04-02T18:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с сербским режиссером и сценаристом Эмиром Кустурицей и заявил, что их оценки событий на Украине совпадают. В ходе встречи российский лидер также отметил, что происходящее на Украине во многом похоже на события в Югославии в годы Второй мировой войны, когда хорватские усташи (радикальные националисты – ред.) устроили геноцид сербов.Глава государства также отметил живучесть идеологии человеконенавистничества и крайнего национализма, которая используется многими силами на протяжении веков, в первую очередь в геополитических, а не в идеологических интересах."В этом ряду, кстати говоря, и все те теракты, которые мы наблюдаем в последнее время и которые переживаем в последнее время", – добавил российский лидер.Кустурица в свою очередь поблагодарил Путина за "личную историческую справедливость".Кустурица также рассказал президенту РФ о своих планах снять в России фильмы – современные версии русских классиков"Первый – "Инженер легких прогулок" – это моя современная версия Достоевского. Потом Гоголь – "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". И третье – "Казаки" Льва Николаевича Толстого", – рассказал режиссер. Он также подтвердил, что работает над "Лавром" по книге Евгения Водолазкина.
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владимир путин (политик), эмир кустурица, новости, кино, культура, искусство , москва, кремль, россия, сербия, украина
Путин и Кустурица в Кремле поделились оценками событий на Украине

Путин и Кустурица на встрече в Кремле обменялись оценками о происходящем на Украине

18:55 02.04.2024 (обновлено: 18:58 02.04.2024)
 
© Пресс-служба КремляВладимир Путин встретился с Эмиром Кустурицей
Владимир Путин встретился с Эмиром Кустурицей
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с сербским режиссером и сценаристом Эмиром Кустурицей и заявил, что их оценки событий на Украине совпадают. В ходе встречи российский лидер также отметил, что происходящее на Украине во многом похоже на события в Югославии в годы Второй мировой войны, когда хорватские усташи (радикальные националисты – ред.) устроили геноцид сербов.

"Ваши оценки сегодняшнего дня, в том числе трагических событий на Украине, полностью совпадают с моими. То, что происходило в Сербии, и то, что сейчас происходит между Россией и Украиной – возвеличивание, поднятие на пьедестал фашиствующих элементов прошлого, придание им новой жизни – это все очень похожие явления", – сказал Путин, обращаясь к собеседнику.

Глава государства также отметил живучесть идеологии человеконенавистничества и крайнего национализма, которая используется многими силами на протяжении веков, в первую очередь в геополитических, а не в идеологических интересах.
"В этом ряду, кстати говоря, и все те теракты, которые мы наблюдаем в последнее время и которые переживаем в последнее время", – добавил российский лидер.
Кустурица в свою очередь поблагодарил Путина за "личную историческую справедливость".

"Я хочу Вас поблагодарить за Вашу личную историческую справедливость, которая у нас, славян, была всегда. То, что сейчас происходит на Украине, – это борьба для нас. Мы видели, что происходило с бандеровцами в Хорватии, когда они выгнали 230 тысяч сербов. Я думаю, что эта аналогия очень важна для всех", – сказал режиссер.

Кустурица также рассказал президенту РФ о своих планах снять в России фильмы – современные версии русских классиков
"Первый – "Инженер легких прогулок" – это моя современная версия Достоевского. Потом Гоголь – "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". И третье – "Казаки" Льва Николаевича Толстого", – рассказал режиссер. Он также подтвердил, что работает над "Лавром" по книге Евгения Водолазкина.
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