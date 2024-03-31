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Севастопольские школьники стали лучшими на международном форуме в Москве
Севастопольские школьники стали лучшими на международном форуме в Москве - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Севастопольские школьники стали лучшими на международном форуме в Москве
Учащиеся Малой академии наук Севастополя стали победителями на международном форуме "Шаг в будущее" в Москве. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T21:32
2024-03-31T21:32
2024-03-31T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Учащиеся Малой академии наук Севастополя стали победителями на международном форуме "Шаг в будущее" в Москве. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Тематика форума охватывает самые актуальные направления в области инженерных, точных, естественных и социально-гуманитарных наук. Как уточнил губернатор, в рамках форума участники защищают свои работы перед международным жюри.Абсолютным победителем Международного форума научной молодежи в номинации "Лучшая работа в области новых технологий" стал Алексей Близниченко, учащийся 11 класса школы №6. Также первые места достались Алексею Адонину – учащемуся 11 класса, лицея-предуниверсария, Анастасии Онниковой – ученице 10 класса лицея-предуниверсария. Второе место заняла Дарья Максимова, которая учится на первом курсе медколледжа, а третье - Ирина Солодушко – ученица 11 класса лицей-предуниверсария, назвал имена Развожаев.Также нагрудный знак "Школьник-изобретатель" получил Максим Коптелов из 10 класса школы №43, а работа Алексея Адонина в профессиональной номинации "Лучшая работа в области машин будущего" признана лучшей.Ранее 18-летний студент КФУ Денис Щербаков создал систему распознавания жестов нейросетью.Читайте также на РИА Новости Крым:В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX векаСтудентка из Севастополя раскрыла формулу успеха в эпоху переменСевастопольский университет выиграл грант на 100 млн
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михаил развожаев, новости, награды, севастополь, новости крыма, москва, малая академия наук севастополя, образование в россии
Севастопольские школьники стали лучшими на международном форуме в Москве
Учащиеся МАН из Севастополя победили на международном форуме "Шаг в будущее" в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Учащиеся Малой академии наук Севастополя стали победителями на международном форуме "Шаг в будущее" в Москве. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Обучающиеся Малой академии наук Севастополя выступили на крупнейшем мероприятии Десятилетия науки и технологий – Международном форуме "Шаг в будущее". В этом году мероприятие собрало в Москве более 1500 амбициозных и талантливых молодых людей из стран Европы, Америки, Азии, Африки, Океании", – написал он в своем Telegram-канале.
Тематика форума охватывает самые актуальные направления в области инженерных, точных, естественных и социально-гуманитарных наук. Как уточнил губернатор, в рамках форума участники защищают свои работы перед международным жюри.
Абсолютным победителем Международного форума научной молодежи в номинации "Лучшая работа в области новых технологий" стал Алексей Близниченко, учащийся 11 класса школы №6. Также первые места достались Алексею Адонину – учащемуся 11 класса, лицея-предуниверсария, Анастасии Онниковой – ученице 10 класса лицея-предуниверсария. Второе место заняла Дарья Максимова, которая учится на первом курсе медколледжа, а третье - Ирина Солодушко – ученица 11 класса лицей-предуниверсария, назвал имена Развожаев.
Также нагрудный знак "Школьник-изобретатель" получил Максим Коптелов из 10 класса школы №43, а работа Алексея Адонина в профессиональной номинации "Лучшая работа в области машин будущего" признана лучшей.
"Поздравляю ребят и их наставников! Малая академия наук — кузница кадров для научных предприятий Севастополя и России. Желаю ребятам и их наставникам дальнейших успехов и побед!" – написал губернатор.
Ранее 18-летний студент КФУ Денис Щербаков создал систему
распознавания жестов нейросетью.
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