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Севастопольские школьники стали лучшими на международном форуме в Москве

Севастопольские школьники стали лучшими на международном форуме в Москве - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Севастопольские школьники стали лучшими на международном форуме в Москве

Учащиеся Малой академии наук Севастополя стали победителями на международном форуме "Шаг в будущее" в Москве. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T21:32

2024-03-31T21:32

2024-03-31T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Учащиеся Малой академии наук Севастополя стали победителями на международном форуме "Шаг в будущее" в Москве. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Тематика форума охватывает самые актуальные направления в области инженерных, точных, естественных и социально-гуманитарных наук. Как уточнил губернатор, в рамках форума участники защищают свои работы перед международным жюри.Абсолютным победителем Международного форума научной молодежи в номинации "Лучшая работа в области новых технологий" стал Алексей Близниченко, учащийся 11 класса школы №6. Также первые места достались Алексею Адонину – учащемуся 11 класса, лицея-предуниверсария, Анастасии Онниковой – ученице 10 класса лицея-предуниверсария. Второе место заняла Дарья Максимова, которая учится на первом курсе медколледжа, а третье - Ирина Солодушко – ученица 11 класса лицей-предуниверсария, назвал имена Развожаев.Также нагрудный знак "Школьник-изобретатель" получил Максим Коптелов из 10 класса школы №43, а работа Алексея Адонина в профессиональной номинации "Лучшая работа в области машин будущего" признана лучшей.Ранее 18-летний студент КФУ Денис Щербаков создал систему распознавания жестов нейросетью.Читайте также на РИА Новости Крым:В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX векаСтудентка из Севастополя раскрыла формулу успеха в эпоху переменСевастопольский университет выиграл грант на 100 млн

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости, награды, севастополь, новости крыма, москва, малая академия наук севастополя, образование в россии