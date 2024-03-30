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Шрамы красят брейкеров: уличная культура на олимпийских пьедесталах - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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Шрамы красят брейкеров: уличная культура на олимпийских пьедесталах
Шрамы красят брейкеров: уличная культура на олимпийских пьедесталах - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Шрамы красят брейкеров: уличная культура на олимпийских пьедесталах
Они узнают друг друга на улице по шрамам на локтях и по мозоли на макушке. Они и в 40 лет выглядят молодежно и подтянуто, они начинали с уличной культуры и... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T19:37
2024-03-30T19:37
ялта
спорт
крым
олимпийские игры-2024
общество
европа
евразия
брейкинг
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Они узнают друг друга на улице по шрамам на локтях и по мозоли на макушке. Они и в 40 лет выглядят молодежно и подтянуто, они начинали с уличной культуры и доросли до олимпийцев. Они - это брейкеры.Мы съездили в Ялту и увидели, как растет новое поколение тех, кто сочетает спорт и свободу творчества.Танец родом из бедных кварталов АмерикиРаньше их называли брейк-дансеры и осуждали. Раньше – это при СССР. Появившийся в США в бедных африканских кварталах танец пришел в Советский Союз в 80-х, затем популярность его сильно упала, второе рождение случилось в конце 90-х годов.У ялтинца Руслана Новикова занятия также сначала проходили на улице: на стадион приносили пару листов ДВП – и вперед. Благо, ялтинская погода позволяет заниматься практически круглогодично."Травм было много, потому что тренера у нас были не очень опытные, они занимались всего два года, а мы пытались у них учиться", - рассказывает Руслан, одновременно вызывая в центр круга то одного, то другого ученика.Мы на тренировке в зале. Здесь самому молодому шесть лет, а самому взрослому – под 40. Всех их объединяет общая культура.В этом зале собрались не просто те, кто любит потусить, это не просто культура, это – спорт. А значит, регулярные занятия, отличная физическая подготовка, здоровый образ жизни, самодисциплина.Дяди в пайтах и дяди в пиджакахСейчас крымчане в процессе регистрации регионального отделения Федерации России по брейкингу, хотя всерьез занимаются уже много лет, проводят фестивали.По его словам, в оценке брейкинга того или иного би-боя или би-герл много субъективного. В критериях судейства, в том числе, - музыкальность, сложность, оригинальность и чистота выполнения.Основной принцип тренировки – наработать базу элементов и потом из них "собирать" свой танец."Если научился стоять на руках, тебе показали несколько позиций, ты начинаешь придумывать связки. Тренер подсказывает что-то в силу своего опыта, знаний и пониманий под конфигурацию того или иного ученика - его силы, пластичности, растяжки и выносливости. Но желательно, чтобы посыл был всегда от ученика, тогда это будет его брейк", - говорит Руслан.Субкультура санкций не боитсяСвоих брейкеры сразу узнают, выделяют в толпе. Сергей рассказывает, что раньше приметой была одежда – свободные штаны, толстовки, кроссовки, кепки. Сейчас сложнее, потому что весь мир примерно так и одевается. Но мозоли на ладонях, локтях, на макушке от вращений на голове выдают брейкера любой национальности и на любом континенте. А еще - прекрасно развитые мышцы, эластичные связки, хорошая фигура. С лишним весом нижний брейк (акробатические и силовые трюки на полу) не покрутишь!Те, кто начинал на листах ДВП, постепенно "доросли" до больших международных брейк-фестивалей. Которые, правда, тоже сначала были уличными в прямом смысле слова."Мы проводим фестиваль "Ялта Саммер Джем". Был кризис, но мы взяли две колонки, две вертушки и пластиковый стол, кусок линолеума и заборы у морского порта. И фестиваль получился. Последние годы до ковида к нам в Ялту приезжали по 20 стран", - говорит Руслан.Субкультуре хип-хопа санкции нипочем. В этом году фестиваль снова будет. В 10-й раз. А еще брейкинг в 2008 году включили в список олимпийских видов спорта и этим летом в Париже он будет впервые представлен на Олимпиаде, 16 мужчин и 16 женщин-брейкеров сойдутся в матчах лицом к лицу. Но русских там не ждут, несмотря на то, что в брейкинге множество элементов родом из России.Россия "рвет" Азию на сайфереЯлтинские би-бойз уверенны, что русские составили бы на Олимпийских играх здоровую конкуренцию."Призерами спортсмены из российской федерация брейкинга точно бы были. Потому что у России действительно серьезный уровень. Мы в Европу невыездные, и сейчас, что называется, "бомбим" Азию, и все побеждают: со всех конкурсов наши спортсмены привозят все, что могут. Сейчас те, кто в возрасте 16-20 лет, такое вытворяют! Я на них смотрю, у меня мурашки. Я себя вспоминаю и понимаю, насколько они круче", - говорит Руслан Новиков.А пока крымчане усиленно готовятся к будущим по-настоящему всемирным олимпиадам и берут все новые вершины: в марте заняли призовые места в Чемпионате и первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а в апреле восемь спортсменов поедут в Москву на Чемпионат России. Обычные мальчишки и девчонки, начинавшие танцевать на городских улицах, встанут на пьедесталы почета.
https://crimea.ria.ru/20240322/kanikuly-bez-gadzhetov-kuda-poyti-i-chto-uvidet-v-krymu-detyam-i-roditelyam-1135484806.html
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ялта, спорт, крым, олимпийские игры-2024, общество, европа, евразия, брейкинг
Шрамы красят брейкеров: уличная культура на олимпийских пьедесталах

Спорт или танец: Ялтинские брейкеры готовятся к Чемпионату России

19:37 30.03.2024
 
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Они узнают друг друга на улице по шрамам на локтях и по мозоли на макушке. Они и в 40 лет выглядят молодежно и подтянуто, они начинали с уличной культуры и доросли до олимпийцев. Они - это брейкеры.
Мы съездили в Ялту и увидели, как растет новое поколение тех, кто сочетает спорт и свободу творчества.

Танец родом из бедных кварталов Америки

Раньше их называли брейк-дансеры и осуждали. Раньше – это при СССР. Появившийся в США в бедных африканских кварталах танец пришел в Советский Союз в 80-х, затем популярность его сильно упала, второе рождение случилось в конце 90-х годов.
У ялтинца Руслана Новикова занятия также сначала проходили на улице: на стадион приносили пару листов ДВП – и вперед. Благо, ялтинская погода позволяет заниматься практически круглогодично.
"Травм было много, потому что тренера у нас были не очень опытные, они занимались всего два года, а мы пытались у них учиться", - рассказывает Руслан, одновременно вызывая в центр круга то одного, то другого ученика.
Мы на тренировке в зале. Здесь самому молодому шесть лет, а самому взрослому – под 40. Всех их объединяет общая культура.
"Хип-хоп субкультура - это брейкинг (танец), ди-джеинг, МС, рэп или просто МС-ведущие церемоний и стрит-арт графитти. То есть четыре направления, которые формируют субкультуру", - рассказывает Руслан.
В этом зале собрались не просто те, кто любит потусить, это не просто культура, это – спорт. А значит, регулярные занятия, отличная физическая подготовка, здоровый образ жизни, самодисциплина.

Дяди в пайтах и дяди в пиджаках

Сейчас крымчане в процессе регистрации регионального отделения Федерации России по брейкингу, хотя всерьез занимаются уже много лет, проводят фестивали.

"Ранее мы были привязаны к танцевальному спорту, куда входили акробатический рок-н-ролл, бальная спортивная хореография и брейкинг. Но я надеюсь, что это останется всегда танцем. Иначе брейкинг не будет творчеством и мы умрем. Пока понимание тех, кто стоит у руля, настоящих би-боев, а не дядь в пиджаках - есть. Понятно, что без базы элементов никуда, но также необходим набор творческих и физических особенностей каждого человека",- объясняет Руслан.

По его словам, в оценке брейкинга того или иного би-боя или би-герл много субъективного. В критериях судейства, в том числе, - музыкальность, сложность, оригинальность и чистота выполнения.
Основной принцип тренировки – наработать базу элементов и потом из них "собирать" свой танец.
"Если научился стоять на руках, тебе показали несколько позиций, ты начинаешь придумывать связки. Тренер подсказывает что-то в силу своего опыта, знаний и пониманий под конфигурацию того или иного ученика - его силы, пластичности, растяжки и выносливости. Но желательно, чтобы посыл был всегда от ученика, тогда это будет его брейк", - говорит Руслан.
© Виктор ВербичЯлтинская молодежь занимается брейкингом
Ялтинская молодежь занимается брейкингом
1 из 4
Ялтинская молодежь занимается брейкингом
© Виктор Вербич
© Виктор ВербичСтудия по занятию брейкингом в Ялте
Студия по занятию брейкингом в Ялте
2 из 4
Студия по занятию брейкингом в Ялте
© Виктор Вербич
© Виктор ВербичБрейкингом здесь занимаются ребята и девчонки от дошкольного возраста и даже те, кому за 40
Брейкингом здесь занимаются ребята и девчонки от дошкольного возраста и даже те, кому за 40
3 из 4
Брейкингом здесь занимаются ребята и девчонки от дошкольного возраста и даже те, кому за 40
© Виктор Вербич
Ялтинские би-бойз уверенны, что русские составили бы на Олимпийских играх здоровую конкуренцию
Ялтинские би-бойз уверенны, что русские составили бы на Олимпийских играх здоровую конкуренцию
4 из 4
Ялтинские би-бойз уверенны, что русские составили бы на Олимпийских играх здоровую конкуренцию
1 из 4
Ялтинская молодежь занимается брейкингом
© Виктор Вербич
2 из 4
Студия по занятию брейкингом в Ялте
© Виктор Вербич
3 из 4
Брейкингом здесь занимаются ребята и девчонки от дошкольного возраста и даже те, кому за 40
© Виктор Вербич
4 из 4
Ялтинские би-бойз уверенны, что русские составили бы на Олимпийских играх здоровую конкуренцию
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Субкультура санкций не боится

Своих брейкеры сразу узнают, выделяют в толпе. Сергей рассказывает, что раньше приметой была одежда – свободные штаны, толстовки, кроссовки, кепки. Сейчас сложнее, потому что весь мир примерно так и одевается. Но мозоли на ладонях, локтях, на макушке от вращений на голове выдают брейкера любой национальности и на любом континенте. А еще - прекрасно развитые мышцы, эластичные связки, хорошая фигура. С лишним весом нижний брейк (акробатические и силовые трюки на полу) не покрутишь!
Те, кто начинал на листах ДВП, постепенно "доросли" до больших международных брейк-фестивалей. Которые, правда, тоже сначала были уличными в прямом смысле слова.
"Мы проводим фестиваль "Ялта Саммер Джем". Был кризис, но мы взяли две колонки, две вертушки и пластиковый стол, кусок линолеума и заборы у морского порта. И фестиваль получился. Последние годы до ковида к нам в Ялту приезжали по 20 стран", - говорит Руслан.
Субкультуре хип-хопа санкции нипочем. В этом году фестиваль снова будет. В 10-й раз. А еще брейкинг в 2008 году включили в список олимпийских видов спорта и этим летом в Париже он будет впервые представлен на Олимпиаде, 16 мужчин и 16 женщин-брейкеров сойдутся в матчах лицом к лицу. Но русских там не ждут, несмотря на то, что в брейкинге множество элементов родом из России.

"Есть даже элементы, которые так и называются – Russian steps", – включается в разговор соратник Руслана Сергей Андронников, - "Фактически переделали русский народный танец "казачок", интерпретировали его в брейкинг. Существует легенда, что работа ног начала развиваться, когда американцы в 70-х годах увидели фильм о русских народных танцах".

Россия "рвет" Азию на сайфере

Ялтинские би-бойз уверенны, что русские составили бы на Олимпийских играх здоровую конкуренцию.
"Призерами спортсмены из российской федерация брейкинга точно бы были. Потому что у России действительно серьезный уровень. Мы в Европу невыездные, и сейчас, что называется, "бомбим" Азию, и все побеждают: со всех конкурсов наши спортсмены привозят все, что могут. Сейчас те, кто в возрасте 16-20 лет, такое вытворяют! Я на них смотрю, у меня мурашки. Я себя вспоминаю и понимаю, насколько они круче", - говорит Руслан Новиков.
А пока крымчане усиленно готовятся к будущим по-настоящему всемирным олимпиадам и берут все новые вершины: в марте заняли призовые места в Чемпионате и первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а в апреле восемь спортсменов поедут в Москву на Чемпионат России. Обычные мальчишки и девчонки, начинавшие танцевать на городских улицах, встанут на пьедесталы почета.
© Виктор ВербичОдин из главных организаторов хип-хоп фестивалей в Ялте Руслан Новиков
Один из главных организаторов хип-хоп фестивалей в Ялте Руслан Новиков
© Виктор Вербич
Один из главных организаторов хип-хоп фестивалей в Ялте Руслан Новиков
 
ЯлтаСпортКрымОлимпийские игры-2024ОбществоЕвропаЕвразиябрейкинг
 
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Заголовок открываемого материала
19:37Шрамы красят брейкеров: уличная культура на олимпийских пьедесталах
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