https://crimea.ria.ru/20240330/shramy-krasyat-breykerov-ulichnaya-kultura-na-olimpiyskikh-pedestalakh-1136048440.html

Шрамы красят брейкеров: уличная культура на олимпийских пьедесталах

Шрамы красят брейкеров: уличная культура на олимпийских пьедесталах - РИА Новости Крым, 30.03.2024

Шрамы красят брейкеров: уличная культура на олимпийских пьедесталах

Они узнают друг друга на улице по шрамам на локтях и по мозоли на макушке. Они и в 40 лет выглядят молодежно и подтянуто, они начинали с уличной культуры и... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T19:37

2024-03-30T19:37

2024-03-30T19:37

ялта

спорт

крым

олимпийские игры-2024

общество

европа

евразия

брейкинг

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Они узнают друг друга на улице по шрамам на локтях и по мозоли на макушке. Они и в 40 лет выглядят молодежно и подтянуто, они начинали с уличной культуры и доросли до олимпийцев. Они - это брейкеры.Мы съездили в Ялту и увидели, как растет новое поколение тех, кто сочетает спорт и свободу творчества.Танец родом из бедных кварталов АмерикиРаньше их называли брейк-дансеры и осуждали. Раньше – это при СССР. Появившийся в США в бедных африканских кварталах танец пришел в Советский Союз в 80-х, затем популярность его сильно упала, второе рождение случилось в конце 90-х годов.У ялтинца Руслана Новикова занятия также сначала проходили на улице: на стадион приносили пару листов ДВП – и вперед. Благо, ялтинская погода позволяет заниматься практически круглогодично."Травм было много, потому что тренера у нас были не очень опытные, они занимались всего два года, а мы пытались у них учиться", - рассказывает Руслан, одновременно вызывая в центр круга то одного, то другого ученика.Мы на тренировке в зале. Здесь самому молодому шесть лет, а самому взрослому – под 40. Всех их объединяет общая культура.В этом зале собрались не просто те, кто любит потусить, это не просто культура, это – спорт. А значит, регулярные занятия, отличная физическая подготовка, здоровый образ жизни, самодисциплина.Дяди в пайтах и дяди в пиджакахСейчас крымчане в процессе регистрации регионального отделения Федерации России по брейкингу, хотя всерьез занимаются уже много лет, проводят фестивали.По его словам, в оценке брейкинга того или иного би-боя или би-герл много субъективного. В критериях судейства, в том числе, - музыкальность, сложность, оригинальность и чистота выполнения.Основной принцип тренировки – наработать базу элементов и потом из них "собирать" свой танец."Если научился стоять на руках, тебе показали несколько позиций, ты начинаешь придумывать связки. Тренер подсказывает что-то в силу своего опыта, знаний и пониманий под конфигурацию того или иного ученика - его силы, пластичности, растяжки и выносливости. Но желательно, чтобы посыл был всегда от ученика, тогда это будет его брейк", - говорит Руслан.Субкультура санкций не боитсяСвоих брейкеры сразу узнают, выделяют в толпе. Сергей рассказывает, что раньше приметой была одежда – свободные штаны, толстовки, кроссовки, кепки. Сейчас сложнее, потому что весь мир примерно так и одевается. Но мозоли на ладонях, локтях, на макушке от вращений на голове выдают брейкера любой национальности и на любом континенте. А еще - прекрасно развитые мышцы, эластичные связки, хорошая фигура. С лишним весом нижний брейк (акробатические и силовые трюки на полу) не покрутишь!Те, кто начинал на листах ДВП, постепенно "доросли" до больших международных брейк-фестивалей. Которые, правда, тоже сначала были уличными в прямом смысле слова."Мы проводим фестиваль "Ялта Саммер Джем". Был кризис, но мы взяли две колонки, две вертушки и пластиковый стол, кусок линолеума и заборы у морского порта. И фестиваль получился. Последние годы до ковида к нам в Ялту приезжали по 20 стран", - говорит Руслан.Субкультуре хип-хопа санкции нипочем. В этом году фестиваль снова будет. В 10-й раз. А еще брейкинг в 2008 году включили в список олимпийских видов спорта и этим летом в Париже он будет впервые представлен на Олимпиаде, 16 мужчин и 16 женщин-брейкеров сойдутся в матчах лицом к лицу. Но русских там не ждут, несмотря на то, что в брейкинге множество элементов родом из России.Россия "рвет" Азию на сайфереЯлтинские би-бойз уверенны, что русские составили бы на Олимпийских играх здоровую конкуренцию."Призерами спортсмены из российской федерация брейкинга точно бы были. Потому что у России действительно серьезный уровень. Мы в Европу невыездные, и сейчас, что называется, "бомбим" Азию, и все побеждают: со всех конкурсов наши спортсмены привозят все, что могут. Сейчас те, кто в возрасте 16-20 лет, такое вытворяют! Я на них смотрю, у меня мурашки. Я себя вспоминаю и понимаю, насколько они круче", - говорит Руслан Новиков.А пока крымчане усиленно готовятся к будущим по-настоящему всемирным олимпиадам и берут все новые вершины: в марте заняли призовые места в Чемпионате и первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а в апреле восемь спортсменов поедут в Москву на Чемпионат России. Обычные мальчишки и девчонки, начинавшие танцевать на городских улицах, встанут на пьедесталы почета.

https://crimea.ria.ru/20240322/kanikuly-bez-gadzhetov-kuda-poyti-i-chto-uvidet-v-krymu-detyam-i-roditelyam-1135484806.html

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ялта, спорт, крым, олимпийские игры-2024, общество, европа, евразия, брейкинг