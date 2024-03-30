https://crimea.ria.ru/20240330/ochered-na-krymskom-mostu-situatsiya-na-dannyy-chas-1136160525.html
Очередь на Крымском мосту: ситуация на данный час
Очередь на Крымском мосту: ситуация на данный час - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Очередь на Крымском мосту: ситуация на данный час
В очереди на Крымском мосту остаются 110 машин. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T22:02
2024-03-30T22:02
2024-03-30T22:02
крымский мост
крым
новости крыма
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тамань
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА новости Крым. В очереди на Крымском мосту остаются 110 машин. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, керченский пролив, логистика, транспорт
Очередь на Крымском мосту: ситуация на данный час
В очереди на Крымском мосту остаются 110 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА новости Крым. В очереди на Крымском мосту остаются 110 машин. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым
.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.