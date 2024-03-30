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Очередь на Крымском мосту: ситуация на данный час - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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Очередь на Крымском мосту: ситуация на данный час
Очередь на Крымском мосту: ситуация на данный час - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Очередь на Крымском мосту: ситуация на данный час
В очереди на Крымском мосту остаются 110 машин. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T22:02
2024-03-30T22:02
крымский мост
крым
новости крыма
керчь
тамань
керченский пролив
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА новости Крым. В очереди на Крымском мосту остаются 110 машин. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
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керчь
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крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, керченский пролив, логистика, транспорт
Очередь на Крымском мосту: ситуация на данный час

В очереди на Крымском мосту остаются 110 машин

22:02 30.03.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА новости Крым. В очереди на Крымском мосту остаются 110 машин. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
 
Крымский мостКрымНовости КрымаКерчьТаманьКерченский проливЛогистикаТранспорт
 
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