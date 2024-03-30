https://crimea.ria.ru/20240330/ochered-na-krymskiy-most-rastet-1136158180.html

Очередь на Крымский мост растет

Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости Крым, 30.03.2024

Очередь на Крымский мост растет

128 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, еще 75 - со стороны Тамани. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T16:35

2024-03-30T16:35

2024-03-30T16:39

крымский мост

крым

новости крыма

транспорт

логистика

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. 128 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, еще 75 - со стороны Тамани. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее в субботу сообщалось об очереди из 62 авто со стороны Крыма. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, логистика, керчь, тамань