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Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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Очередь на Крымский мост растет
Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Очередь на Крымский мост растет
128 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, еще 75 - со стороны Тамани. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T16:35
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крымский мост
крым
новости крыма
транспорт
логистика
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. 128 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, еще 75 - со стороны Тамани. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее в субботу сообщалось об очереди из 62 авто со стороны Крыма. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
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крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, логистика, керчь, тамань
Очередь на Крымский мост растет

Очередь на Крымский мост растет с двух сторон на подъездах к транспортному переходу

16:35 30.03.2024 (обновлено: 16:39 30.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. 128 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, еще 75 - со стороны Тамани. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 75 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 128 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Ранее в субботу сообщалось об очереди из 62 авто со стороны Крыма.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
 
Крымский мостКрымНовости КрымаТранспортЛогистикаКерчьТамань
 
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