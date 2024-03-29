https://crimea.ria.ru/20240329/na-krymskom-mostu-nachala-rasti-ochered-1136134632.html

На Крымском мосту начала расти очередь

На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 29.03.2024

На Крымском мосту начала расти очередь

70 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T14:15

2024-03-29T14:15

2024-03-29T14:19

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

тамань

краснодарский край

керчь

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. 70 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.

крымский мост

крым

тамань

краснодарский край

керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, тамань, краснодарский край, керчь, транспорт