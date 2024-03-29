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На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 29.03.2024
На Крымском мосту начала расти очередь
70 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T14:15
2024-03-29T14:19
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
тамань
краснодарский край
керчь
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. 70 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
крымский мост
крым
тамань
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крымский мост, крым, тамань, краснодарский край, керчь, транспорт
На Крымском мосту начала расти очередь

В очереди на Крымском мосту 70 автомобилей

14:15 29.03.2024 (обновлено: 14:19 29.03.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. 70 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 70 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымТаманьКраснодарский крайКерчьТранспорт
 
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