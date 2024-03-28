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Штормовой ветер накроет Крым

Штормовой ветер накроет Крым - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Штормовой ветер накроет Крым

В Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T17:02

2024-03-28T17:02

2024-03-28T17:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности: в условиях сильного ветра не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, а также не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черноморском районе Крыма подтопило дорогу – движение ограниченоВ Севастополе резко усилится ветер – предупреждение МЧСИз-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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