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Штормовой ветер накроет Крым - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Штормовой ветер накроет Крым
Штормовой ветер накроет Крым - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Штормовой ветер накроет Крым
В Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T17:02
2024-03-28T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности: в условиях сильного ветра не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, а также не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черноморском районе Крыма подтопило дорогу – движение ограниченоВ Севастополе резко усилится ветер – предупреждение МЧСИз-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы
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РИА Новости Крым
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Штормовой ветер накроет Крым

Штормовой ветер накроет Крым в ближайшие сутки - МЧС

17:02 28.03.2024 (обновлено: 17:04 28.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВетер в Симферополе
Ветер в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 марта и в течение суток 29 марта в Крыму ожидается усиление южного, юго-западного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - уточнили в МЧС.
Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности: в условиях сильного ветра не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, а также не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.
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