https://crimea.ria.ru/20240328/shtormovoy-veter-nakroet-krym-1136115750.html
Штормовой ветер накроет Крым
Штормовой ветер накроет Крым - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Штормовой ветер накроет Крым
В Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T17:02
2024-03-28T17:02
2024-03-28T17:04
крым
новости
новости крыма
погода
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1e/1121593225_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_556897f65b38dc7db33e650c87b5b455.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности: в условиях сильного ветра не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, а также не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черноморском районе Крыма подтопило дорогу – движение ограниченоВ Севастополе резко усилится ветер – предупреждение МЧСИз-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1e/1121593225_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_8255dc123158aed622c76637d1a28be3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости, новости крыма, погода, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение
Штормовой ветер накроет Крым
Штормовой ветер накроет Крым в ближайшие сутки - МЧС
17:02 28.03.2024 (обновлено: 17:04 28.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 марта и в течение суток 29 марта в Крыму ожидается усиление южного, юго-западного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - уточнили в МЧС.
Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности: в условиях сильного ветра не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, а также не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.
Читайте также на РИА Новости Крым: