https://crimea.ria.ru/20240327/putin-poblagodaril-rosgvardiyu-za-vernost-rodine-1136061792.html

Путин поблагодарил Росгвардию за верность Родине

Путин поблагодарил Росгвардию за верность Родине - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Путин поблагодарил Росгвардию за верность Родине

Президент России Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником. Он поблагодарил бойцов за мужество, верность Родине и вклад в защиту... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T06:35

2024-03-27T06:35

2024-03-27T06:35

владимир путин (политик)

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

праздники и памятные даты

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником. Он поблагодарил бойцов за мужество, верность Родине и вклад в защиту суверенитета и безопасности страны."Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России", - говорится в видеообращении президента на сайте Кремля.Путин отметил, что Росгвардия решает значимые и ответственные задачи, такие как борьба с преступностью, терроризмом и экстремизмом, а также охрана и защита стратегических объектов.Особо президент отметил сотрудников Росгвардии, которые несут службу в новых регионах и вблизи зоны боевых действий."Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа", - добавил он.День войск Национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта.

https://crimea.ria.ru/20231212/v-rosgvardii-poyavyatsya-dobrovoltsy--zakon-prinyat-v-gosdume-1133492681.html

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владимир путин (политик), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), праздники и памятные даты, россия, новости