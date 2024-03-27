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Путин поблагодарил Росгвардию за верность Родине - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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Путин поблагодарил Росгвардию за верность Родине
Путин поблагодарил Росгвардию за верность Родине - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Путин поблагодарил Росгвардию за верность Родине
Президент России Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником. Он поблагодарил бойцов за мужество, верность Родине и вклад в защиту... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T06:35
2024-03-27T06:35
владимир путин (политик)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
праздники и памятные даты
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником. Он поблагодарил бойцов за мужество, верность Родине и вклад в защиту суверенитета и безопасности страны."Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России", - говорится в видеообращении президента на сайте Кремля.Путин отметил, что Росгвардия решает значимые и ответственные задачи, такие как борьба с преступностью, терроризмом и экстремизмом, а также охрана и защита стратегических объектов.Особо президент отметил сотрудников Росгвардии, которые несут службу в новых регионах и вблизи зоны боевых действий."Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа", - добавил он.День войск Национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта.
https://crimea.ria.ru/20231212/v-rosgvardii-poyavyatsya-dobrovoltsy--zakon-prinyat-v-gosdume-1133492681.html
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владимир путин (политик), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), праздники и памятные даты, россия, новости
Путин поблагодарил Росгвардию за верность Родине

Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником и поблагодарил за верность Родине

06:35 27.03.2024
 
© POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником. Он поблагодарил бойцов за мужество, верность Родине и вклад в защиту суверенитета и безопасности страны.
"Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России", - говорится в видеообращении президента на сайте Кремля.
Путин отметил, что Росгвардия решает значимые и ответственные задачи, такие как борьба с преступностью, терроризмом и экстремизмом, а также охрана и защита стратегических объектов.
Особо президент отметил сотрудников Росгвардии, которые несут службу в новых регионах и вблизи зоны боевых действий.
"Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надежную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений", - подчеркнул Путин.
"Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа", - добавил он.
День войск Национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта.
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Владимир Путин (политик)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Праздники и памятные датыРоссияНовости
 
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