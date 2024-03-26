https://crimea.ria.ru/20240326/v-krymu-prizvali-otkazatsya-ot-massovykh-razvlecheniy-v-blizhayshie-dni-1136037237.html

В Крыму призвали отказаться от массовых развлечений в ближайшие дни

В Крыму призвали отказаться от массовых развлечений в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 26.03.2024

В Крыму призвали отказаться от массовых развлечений в ближайшие дни

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал жителей и гостей региона в ближайшее время отказаться от проведения массовых увеселительных мероприятий, несмотря... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T10:38

2024-03-26T10:38

2024-03-26T10:38

сергей аксенов

крым

новости крыма

общество

"крокус сити холл"

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал жителей и гостей региона в ближайшее время отказаться от проведения массовых увеселительных мероприятий, несмотря на то, что день общенационального траура по погибшим при теракте в Подмосковье уже прошел.По мнению главы республики, "каждый человек, у которого есть совесть и понятие об элементарных этических нормах, понимает, что сейчас неуместно демонстрировать и выставлять напоказ безудержное веселье".Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.Глава государства отметил, что теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.

https://crimea.ria.ru/20240325/glavnye-zayavleniya-na-soveschanii-po-delu-o-terakte-v-v-krokus-siti-kholle-1136029808.html

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сергей аксенов, крым, новости крыма, общество, "крокус сити холл", теракт