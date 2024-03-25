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В Севастополе слышна стрельба - Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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В Севастополе слышна стрельба - Развожаев назвал причину
В Севастополе слышна стрельба - Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В Севастополе слышна стрельба - Развожаев назвал причину
В Севастополе военные проводят учения с применением стрелкового оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T21:39
2024-03-25T21:39
михаил развожаев
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят учения с применением стрелкового оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что тренировки продлятся ориентировочно до 22.00, в городе все спокойно.Утром губернатор сообщил, что в течение всего дня в Севастополе будут проходить учения со стрельбой.
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РИА Новости Крым
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5
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михаил развожаев, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе слышна стрельба - Развожаев назвал причину

В Севастополе военные проводят учения - губернатор

21:39 25.03.2024
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят учения с применением стрелкового оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Вечерние тренировки военных. В районе Стрелецкой и Камышовой бухт учения, в том числе, с применением стрелкового оружия. В районе Северного мола тренировка по противоподводно-диверсионному обеспечению", - написал он в своем ТГ-канале.
Развожаев уточнил, что тренировки продлятся ориентировочно до 22.00, в городе все спокойно.
Утром губернатор сообщил, что в течение всего дня в Севастополе будут проходить учения со стрельбой.
 
Михаил РазвожаевСевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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