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В Севастополе слышна стрельба - Развожаев назвал причину
В Севастополе слышна стрельба - Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В Севастополе слышна стрельба - Развожаев назвал причину
В Севастополе военные проводят учения с применением стрелкового оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T21:39
2024-03-25T21:39
2024-03-25T21:39
михаил развожаев
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят учения с применением стрелкового оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что тренировки продлятся ориентировочно до 22.00, в городе все спокойно.Утром губернатор сообщил, что в течение всего дня в Севастополе будут проходить учения со стрельбой.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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михаил развожаев, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе слышна стрельба - Развожаев назвал причину
В Севастополе военные проводят учения - губернатор