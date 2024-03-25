https://crimea.ria.ru/20240325/v-sevastopole-slyshna-strelba---razvozhaev-nazval-prichinu-1136026655.html

В Севастополе слышна стрельба - Развожаев назвал причину

В Севастополе слышна стрельба - Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 25.03.2024

В Севастополе слышна стрельба - Развожаев назвал причину

В Севастополе военные проводят учения с применением стрелкового оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T21:39

2024-03-25T21:39

2024-03-25T21:39

михаил развожаев

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят учения с применением стрелкового оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что тренировки продлятся ориентировочно до 22.00, в городе все спокойно.Утром губернатор сообщил, что в течение всего дня в Севастополе будут проходить учения со стрельбой.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя