https://crimea.ria.ru/20240325/krymskiy-most-otkryt-dlya-proezda-avtotransporta-1136023391.html

Крымский мост открыт для проезда автотранспорта

Крымский мост открыт для проезда автотранспорта - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Крымский мост открыт для проезда автотранспорта

Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T19:36

2024-03-25T19:36

2024-03-25T19:41

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Это уже второе за сутки открытие мостового перехода через Керченский пролив. Первый раз мост закрывали в 17:40, движение возобновили спустя четверть часа. Второй раз сообщение о временной приостановке движения поступило в 18:55.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край