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Дом для детей-сирот в Симферополе готов к заселению - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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Дом для детей-сирот в Симферополе готов к заселению
Дом для детей-сирот в Симферополе готов к заселению - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Дом для детей-сирот в Симферополе готов к заселению
Дом для заселения детей-сирот в Симферополе достроен и ждет заселения жильцов – на данный момент идет подготовка документации владельцам квартир. Об этом в... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T07:02
2024-03-24T07:02
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Михаил Афанасьев о доме для детей-сирот в Симферополе
Михаил Афанасьев о доме для детей-сирот в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Дом для заселения детей-сирот в Симферополе достроен и ждет заселения жильцов – на данный момент идет подготовка документации владельцам квартир. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Он признал, что проект "получился достаточно долгий", но теперь дом на 180 квартир готов принять жильцов.Он отметил, что на сегодня это единственный дом, который был построен в республике Крым для данной категории граждан. Однако власти Крыма решают вопрос обеспечения жильем детей-сирот и другим путем: приобретают квартиры в домах застройщиков.Афанасьев также не исключил, что реализовывать такие специальные проекты, как дома для детей-сирот и других льготных категорий граждан, в Крыму будут в дальнейшем. В феврале глава республиканского минобразования Валентина Лаврик сообщала, что с момента воссоединения Крыма с Россией дети-сироты в Крыму получили 1284 квартиры за счет средств республиканского и федерального бюджетов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания правительства обратил внимание на то, что теперь дети-сироты могут получить квартиру по жилищному сертификату не только в Севастополе, но и в любом другом регионе России на выбор, поскольку мера поддержки стала федеральной."Теперь практика выдачи сертификатов будет действовать по всей России. Будем поднимать вопрос перед федеральными министерствами насчет установления порядка софинансирования этой нормы из федерального бюджета. Если возникнет дополнительная потребность, будем привлекать больше денег из регионального бюджета, чтобы обеспечить жильем как можно больше нуждающихся", – сообщил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько "квадратов" жилья построят в Крыму до 2030 годаЖилье для репатриантов – что построено в Крыму за 10 летВыдачу льготных ипотек по госпрограммам увеличили в Крыму
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михаил афанасьев, новости крыма, крым, жилье, жилье в крыму, соцзащита, симферополь
Дом для детей-сирот в Симферополе готов к заселению

Дом для детей-сирот в Симферополе готов к заселению жильцов – власти

07:02 24.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Дом для заселения детей-сирот в Симферополе достроен и ждет заселения жильцов – на данный момент идет подготовка документации владельцам квартир. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
Михаил Афанасьев о доме для детей-сирот в Симферополе
07:02
Он признал, что проект "получился достаточно долгий", но теперь дом на 180 квартир готов принять жильцов.

"Начиналось строительство в 2016 году, потом было "заморожено", в 2022-м возобновлено. На сегодняшний день все строительно-монтажные работы закончены. Дом сдан в эксплуатацию. Сейчас ведется работа по подготовке документации по предоставлению квартир лицам, которые нуждаются. В ближайшее время эта работа будет произведена. Все квартиры с хорошим ремонтом и готовы принять жильцов", – сказал Афанасьев.

Он отметил, что на сегодня это единственный дом, который был построен в республике Крым для данной категории граждан. Однако власти Крыма решают вопрос обеспечения жильем детей-сирот и другим путем: приобретают квартиры в домах застройщиков.
Афанасьев также не исключил, что реализовывать такие специальные проекты, как дома для детей-сирот и других льготных категорий граждан, в Крыму будут в дальнейшем.
"Потребность есть. Очередь на жилье есть. И не только у категории граждан, которые являются детьми-сиротами, но и многие другие льготные категории на сегодняшний день ждут своей очереди, чтобы им предоставили жилье. Форматы могут быть различные. Мы будем и в этом направлении работать", – заключил глава города.
В феврале глава республиканского минобразования Валентина Лаврик сообщала, что с момента воссоединения Крыма с Россией дети-сироты в Крыму получили 1284 квартиры за счет средств республиканского и федерального бюджетов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания правительства обратил внимание на то, что теперь дети-сироты могут получить квартиру по жилищному сертификату не только в Севастополе, но и в любом другом регионе России на выбор, поскольку мера поддержки стала федеральной.
"Теперь практика выдачи сертификатов будет действовать по всей России. Будем поднимать вопрос перед федеральными министерствами насчет установления порядка софинансирования этой нормы из федерального бюджета. Если возникнет дополнительная потребность, будем привлекать больше денег из регионального бюджета, чтобы обеспечить жильем как можно больше нуждающихся", – сообщил он.
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