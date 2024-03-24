https://crimea.ria.ru/20240324/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1135906337.html

Без осадков: погода в Крыму в воскресенье

Без осадков: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Без осадков: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T00:01

2024-03-24T00:01

2024-03-24T00:01

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/15/1135885001_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3831b95ba7440d83676765bbf0a9ddac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11...+13 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240322/kurs-na-poteplenie-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1135930380.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия