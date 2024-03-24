https://crimea.ria.ru/20240324/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1135906337.html
Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
Без осадков: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T00:01
2024-03-24T00:01
2024-03-24T00:01
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11...+13 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240322/kurs-na-poteplenie-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1135930380.html
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крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье без осадков и туманно
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный ночью 5-10 м/с, днем усилится 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, в горах -1…-3, днем +9…+14 градусов, в горах +3…+8", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11...+13 градусов.