https://crimea.ria.ru/20240323/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1135956463.html

У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 23.03.2024

У Крымского моста выросла очередь

Утром в субботу у Крымского моста на выезде с полуострова начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T10:03

2024-03-23T10:03

2024-03-23T10:10

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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логистика

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тамань

краснодарский край

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Утром в субботу у Крымского моста на выезде с полуострова начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом въехать в Крым можно свободно - со стороны Тамани проезд свободен.Увеличиваться очередь к досмотровым пунктам Крымского моста начала в середине дня пятницы. К 17:00 проезда ожидали 375 машин. Проезд был свободен с 20:00 22 марта.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма