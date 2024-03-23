https://crimea.ria.ru/20240323/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1135956463.html
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 23.03.2024
У Крымского моста выросла очередь
Утром в субботу у Крымского моста на выезде с полуострова начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T10:03
2024-03-23T10:03
2024-03-23T10:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4098c2e1606b281f6d788ba4d0e8cfb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Утром в субботу у Крымского моста на выезде с полуострова начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом въехать в Крым можно свободно - со стороны Тамани проезд свободен.Увеличиваться очередь к досмотровым пунктам Крымского моста начала в середине дня пятницы. К 17:00 проезда ожидали 375 машин. Проезд был свободен с 20:00 22 марта.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d65835008e82e00e5db0e1281ed8b542.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь
80 машин ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи
10:03 23.03.2024 (обновлено: 10:10 23.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Утром в субботу у Крымского моста на выезде с полуострова начала скапливаться очередь из автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 10:00 в очереди со стороны Керчи находится 80 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом въехать в Крым можно свободно - со стороны Тамани проезд свободен.
Увеличиваться очередь к досмотровым пунктам Крымского моста начала
в середине дня пятницы. К 17:00 проезда ожидали 375 машин
. Проезд был свободен с 20:00 22 марта.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.