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Туманы и дожди окутают Крым в среду

Туманы и дожди окутают Крым в среду - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Туманы и дожди окутают Крым в среду

В среду погоду на полуострове будет определять малоподвижный холодный фронт. В регионе пройдут дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.03.2024

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2024-03-20T00:01

2024-03-20T00:01

крым

крымский гидрометцентр

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В среду погоду на полуострове будет определять малоподвижный холодный фронт. В регионе пройдут дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +9...11 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +9…11.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью столбики термометров покажут до +6, днем до 11 градусов тепла.

крым

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севастополь

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алушта

судак

феодосия

евпатория

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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