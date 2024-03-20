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Туманы и дожди окутают Крым в среду
Туманы и дожди окутают Крым в среду - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Туманы и дожди окутают Крым в среду
В среду погоду на полуострове будет определять малоподвижный холодный фронт. В регионе пройдут дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T00:01
2024-03-20T00:01
2024-03-20T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В среду погоду на полуострове будет определять малоподвижный холодный фронт. В регионе пройдут дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +9...11 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +9…11.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью столбики термометров покажут до +6, днем до 11 градусов тепла.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, новости крыма
Туманы и дожди окутают Крым в среду
В среду в Крыму ожидаются дожди и до 11 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В среду погоду на полуострове будет определять малоподвижный холодный фронт. В регионе пройдут дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, на побережье до +8 градусов; днем +7…12, в горах +1…+6", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +9...11 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +9…11.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью столбики термометров покажут до +6, днем до 11 градусов тепла.