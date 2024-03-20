https://crimea.ria.ru/20240320/orientatsiya-na-vostok-krym-gotovit-buduschikh-vostokovedov-1135658003.html
Ориентация на восток: Крым готовит будущих востоковедов
Ориентация на восток: Крым готовит будущих востоковедов - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Ориентация на восток: Крым готовит будущих востоковедов
РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T11:00
2024-03-20T11:00
2024-03-20T11:16
пресс-центр
наталья кармазина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта 2024 11.00. Пресс-конференция " Ориентация на восток: Крым готовит будущих востоковедов".Участники:— проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Наталья КАРМАЗИНА;— профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В.И. Вернадского Максимилиан ШЕПЕЛЕВ;— старший преподаватель Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского, референт-переводчик с восточных языков Алексей СУХОРУКОВ.Нынешняя геополитическая ситуация привела к изменению дипломатического вектора России в сторону стан Востока. Это отразилось и на необходимости подготовки кадров, которые будут помогать налаживать отношения с государствами-партнерами. Уже с этого года для абитуриентов Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского откроются новые направления подготовки: "Международные отношения" и "Востоковедение и африканистика".Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-центр, наталья кармазина
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта 2024 11.00. Пресс-конференция " Ориентация на восток: Крым готовит будущих востоковедов".
— проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Наталья КАРМАЗИНА;
— профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В.И. Вернадского Максимилиан ШЕПЕЛЕВ;
— старший преподаватель Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского, референт-переводчик с восточных языков Алексей СУХОРУКОВ.
Нынешняя геополитическая ситуация привела к изменению дипломатического вектора России в сторону стан Востока. Это отразилось и на необходимости подготовки кадров, которые будут помогать налаживать отношения с государствами-партнерами. Уже с этого года для абитуриентов Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского откроются новые направления подготовки: "Международные отношения" и "Востоковедение и африканистика".
Насколько востребованы будут новые специальности? Насколько сформирован педагогический состав? Какие перспективы прохождения практики с носителями культуры предполагают новые направления? Какие еще факультеты появятся в КФУ в ближайшем будущем?
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
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