https://crimea.ria.ru/20240320/orientatsiya-na-vostok-krym-gotovit-buduschikh-vostokovedov-1135658003.html

Ориентация на восток: Крым готовит будущих востоковедов

Ориентация на восток: Крым готовит будущих востоковедов - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Ориентация на восток: Крым готовит будущих востоковедов

РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T11:00

2024-03-20T11:00

2024-03-20T11:16

пресс-центр

наталья кармазина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта 2024 11.00. Пресс-конференция " Ориентация на восток: Крым готовит будущих востоковедов".Участники:— проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Наталья КАРМАЗИНА;— профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В.И. Вернадского Максимилиан ШЕПЕЛЕВ;— старший преподаватель Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского, референт-переводчик с восточных языков Алексей СУХОРУКОВ.Нынешняя геополитическая ситуация привела к изменению дипломатического вектора России в сторону стан Востока. Это отразилось и на необходимости подготовки кадров, которые будут помогать налаживать отношения с государствами-партнерами. Уже с этого года для абитуриентов Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского откроются новые направления подготовки: "Международные отношения" и "Востоковедение и африканистика".Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, наталья кармазина