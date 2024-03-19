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В Алуште мужчина сорвался с 20-метрового обрыва - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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В Алуште мужчина сорвался с 20-метрового обрыва
В Алуште мужчина сорвался с 20-метрового обрыва - РИА Новости Крым, 19.03.2024
В Алуште мужчина сорвался с 20-метрового обрыва
В поселке Утес под Алуштой мужчина сорвался с 20-метрового обрыва и получил травмы. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T14:13
2024-03-19T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В поселке Утес под Алуштой мужчина сорвался с 20-метрового обрыва и получил травмы. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства утром во вторник. Чтобы транспортировать пострадавшего к машине "скорой" понадобилась помощь спасателей.Спасатели оказали ему первую помощь, наложили шину на травмированную конечность, затем при помощи альпинистского снаряжения на носилках транспортировали вверх по склону и передали медработникам.
https://crimea.ria.ru/20240226/v-gorakh-pod-yaltoy-upal-so-sklona-velosipedist-1135215517.html
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происшествия, алушта, мчс крыма, общество, новости крыма
В Алуште мужчина сорвался с 20-метрового обрыва

Мужчина сорвался с 20-метрового обрыва в районе поселка Утес под Алуштой

14:13 19.03.2024
 
© МЧС Республики КрымВ Алуште мужчина сорвался с 20-метрового обрыва
В Алуште мужчина сорвался с 20-метрового обрыва
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В поселке Утес под Алуштой мужчина сорвался с 20-метрового обрыва и получил травмы. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.
Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства утром во вторник. Чтобы транспортировать пострадавшего к машине "скорой" понадобилась помощь спасателей.
"Для оказании помощи выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда. Прибыв на место, они установили, что мужчина по неосторожности потерял равновесие и сорвался с обрыва, скатившись по крутому осыпному склону около 20 метров. В результате пострадавший получил различные травмы", - рассказали в ведомстве.
Спасатели оказали ему первую помощь, наложили шину на травмированную конечность, затем при помощи альпинистского снаряжения на носилках транспортировали вверх по склону и передали медработникам.
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