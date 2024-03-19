https://crimea.ria.ru/20240319/v-alushte-muzhchina-sorvalsya-s-20-metrovogo-obryva-1135831965.html

В Алуште мужчина сорвался с 20-метрового обрыва

В Алуште мужчина сорвался с 20-метрового обрыва - РИА Новости Крым, 19.03.2024

В Алуште мужчина сорвался с 20-метрового обрыва

В поселке Утес под Алуштой мужчина сорвался с 20-метрового обрыва и получил травмы. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T14:13

2024-03-19T14:13

2024-03-19T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В поселке Утес под Алуштой мужчина сорвался с 20-метрового обрыва и получил травмы. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства утром во вторник. Чтобы транспортировать пострадавшего к машине "скорой" понадобилась помощь спасателей.Спасатели оказали ему первую помощь, наложили шину на травмированную конечность, затем при помощи альпинистского снаряжения на носилках транспортировали вверх по склону и передали медработникам.

https://crimea.ria.ru/20240226/v-gorakh-pod-yaltoy-upal-so-sklona-velosipedist-1135215517.html

алушта

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2024

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происшествия, алушта, мчс крыма, общество, новости крыма