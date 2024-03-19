https://crimea.ria.ru/20240319/podsvetka-televyshki-v-simferopole-budet-ezhednevnoy---aksenov-1135826845.html
Подсветка телевышки в Симферополе будет ежедневной - Аксенов
Подсветка телевышки в Симферополе будет ежедневной - Аксенов - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Подсветка телевышки в Симферополе будет ежедневной - Аксенов
Подсветка телевизионной вышки в Симферополе будет ежедневной, а по праздникам - тематической. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов по... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T12:41
2024-03-19T12:41
2024-03-19T12:41
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андрей романченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Подсветка телевизионной вышки в Симферополе будет ежедневной, а по праздникам - тематической. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с генеральным директором "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Андреем Романченко и генеральным директором "Телерадиокомпании "Крым" Вадимом Первых.В рамках встречи обозначены также вопросы сотрудничества с РТРС и работы теле- и радиовещательной сети на территории Крыма. Запланирован и ряд новых совместных проектов, в том числе - организация вещания крымских радиостанций в Бердянске и Мелитополе с апреля 2024 года.Телевышка в Симферополе ранее окрасилась в цвета российского триколора в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.
https://crimea.ria.ru/20240318/prazdnik-dlya-vsey-strany-krym-pozdravlyayut-s-10-letiem-vossoedineniya-1135798306.html
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симферополь, сергей аксенов, крым, новости крыма, андрей романченко
Подсветка телевышки в Симферополе будет ежедневной - Аксенов
Аксенов: подсветка телевышки в Симферополе будет ежедневной и особенной по праздникам