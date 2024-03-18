https://crimea.ria.ru/20240318/pogoda-v-krymu-na-ponedelnik-1135614417.html

Погода в Крыму на понедельник

Погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Погода в Крыму на понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться влажной, термически однородной воздушной массой Атлантики. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T00:01

2024-03-18T00:01

2024-03-18T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/01/1121930048_0:36:1620:947_1920x0_80_0_0_32fd867ba5dae19eafef7a2c2b8dc384.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться влажной, термически однородной воздушной массой Атлантики. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5; днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +5 до +7 градусов, днем от +10 до +12.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр