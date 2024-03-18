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Погода в Крыму на понедельник
Погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Погода в Крыму на понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться влажной, термически однородной воздушной массой Атлантики. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T00:01
2024-03-18T00:01
2024-03-18T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться влажной, термически однородной воздушной массой Атлантики. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5; днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +5 до +7 градусов, днем от +10 до +12.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму на понедельник
Погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться влажной, термически однородной воздушной массой Атлантики. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 5-9 м/с. Температура воздуха днем +8…+13, в горах +4…+7; ночью +1…+9", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5; днем +10...+12.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +5 до +7 градусов, днем от +10 до +12.