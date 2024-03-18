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Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропали
Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропали - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропали
Лавина накрыла группу из 11 туристов в горах Камчатки, на поиски людей выдвинулись спасатели, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T08:59
2024-03-18T08:59
2024-03-18T09:03
камчатка
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Лавина накрыла группу из 11 туристов в горах Камчатки, на поиски людей выдвинулись спасатели, сообщили в МЧС России.Отмечается, что лавина сошла в районе перевала Красноармейского.Для помощи туристам направлен вертолет Ми-8 МЧС России."Борт вылетел в район перевала Красноармейского. Кроме того, на место поисков следует наземная группировка. Всего задействовано 36 специалистов и 20 единиц техники", - добавили в МЧС.В начале февраля 45 населенных пунктов в Дагестане оказались заблокированы лавиной, которая сошла в Цунтинском районе на республиканскую автодорогу Агвали – Шаури – Кидеро.В этот же день на горнолыжной трассе в Сочи пласт снега накрыл шестерых лыжников, все они были найдены, никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина остановила дорожное сообщение в горахСнежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в СочиИз-за схода лавины в горах Крыма пострадал лыжник
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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камчатка, горы, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, стихия, новости, общество
Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропали
Лавина накрыла группу из 11 туристов в горах Камчатки – МЧС
08:59 18.03.2024 (обновлено: 09:03 18.03.2024)