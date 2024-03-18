https://crimea.ria.ru/20240318/lavina-nakryla-11-turistov-na-kamchatke--dvoe-propali-1135792117.html

Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропали

Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропали - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропали

Лавина накрыла группу из 11 туристов в горах Камчатки, на поиски людей выдвинулись спасатели, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T08:59

2024-03-18T08:59

2024-03-18T09:03

камчатка

горы

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

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новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Лавина накрыла группу из 11 туристов в горах Камчатки, на поиски людей выдвинулись спасатели, сообщили в МЧС России.Отмечается, что лавина сошла в районе перевала Красноармейского.Для помощи туристам направлен вертолет Ми-8 МЧС России."Борт вылетел в район перевала Красноармейского. Кроме того, на место поисков следует наземная группировка. Всего задействовано 36 специалистов и 20 единиц техники", - добавили в МЧС.В начале февраля 45 населенных пунктов в Дагестане оказались заблокированы лавиной, которая сошла в Цунтинском районе на республиканскую автодорогу Агвали – Шаури – Кидеро.В этот же день на горнолыжной трассе в Сочи пласт снега накрыл шестерых лыжников, все они были найдены, никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина остановила дорожное сообщение в горахСнежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в СочиИз-за схода лавины в горах Крыма пострадал лыжник

камчатка

горы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, горы, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, стихия, новости, общество