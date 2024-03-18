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Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропали - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропали
Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропали - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропали
Лавина накрыла группу из 11 туристов в горах Камчатки, на поиски людей выдвинулись спасатели, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T08:59
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камчатка
горы
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Лавина накрыла группу из 11 туристов в горах Камчатки, на поиски людей выдвинулись спасатели, сообщили в МЧС России.Отмечается, что лавина сошла в районе перевала Красноармейского.Для помощи туристам направлен вертолет Ми-8 МЧС России."Борт вылетел в район перевала Красноармейского. Кроме того, на место поисков следует наземная группировка. Всего задействовано 36 специалистов и 20 единиц техники", - добавили в МЧС.В начале февраля 45 населенных пунктов в Дагестане оказались заблокированы лавиной, которая сошла в Цунтинском районе на республиканскую автодорогу Агвали – Шаури – Кидеро.В этот же день на горнолыжной трассе в Сочи пласт снега накрыл шестерых лыжников, все они были найдены, никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина остановила дорожное сообщение в горахСнежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в СочиИз-за схода лавины в горах Крыма пострадал лыжник
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РИА Новости Крым
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камчатка, горы, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, стихия, новости, общество
Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропали

Лавина накрыла группу из 11 туристов в горах Камчатки – МЧС

08:59 18.03.2024 (обновлено: 09:03 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины
Учения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Лавина накрыла группу из 11 туристов в горах Камчатки, на поиски людей выдвинулись спасатели, сообщили в МЧС России.
Отмечается, что лавина сошла в районе перевала Красноармейского.
"Группа шла по гребню, сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, здесь их накрыло снегом. Выбраться не смогли двое. На их поиски направляются спасатели МЧС России с кинологическим расчетом", - сказано в сообщении.
Для помощи туристам направлен вертолет Ми-8 МЧС России.
"Борт вылетел в район перевала Красноармейского. Кроме того, на место поисков следует наземная группировка. Всего задействовано 36 специалистов и 20 единиц техники", - добавили в МЧС.
В начале февраля 45 населенных пунктов в Дагестане оказались заблокированы лавиной, которая сошла в Цунтинском районе на республиканскую автодорогу Агвали – Шаури – Кидеро.
В этот же день на горнолыжной трассе в Сочи пласт снега накрыл шестерых лыжников, все они были найдены, никто не пострадал.
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