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Крымчан ждет короткая рабочая неделя
Крымчан ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Крымчан ждет короткая рабочая неделя
Следующая рабочая неделя в Крыму будет сокращенной по случаю Дня воссоединения с Россией. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T16:25
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2024-03-17T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Следующая рабочая неделя в Крыму будет сокращенной по случаю Дня воссоединения с Россией. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.На территории Крыма этот день, согласно республиканскому закону, является праздничным и выходным. Поэтому рабочая неделя стартует во вторник, 19 марта. Рабочими станут четыре дня – с 19 по 22 марта.Также дополнительные нерабочие дни объявлены в этом году в Крыму в связи со следующими праздниками: 12 апреля – Ораза-байрам, 6 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха), 17 июня – Курбан-байрам и 24 июня - Святая Троица.Для всех россиян следующие длинные выходные наступят в конце апреля. Они продлятся четыре дня - в честь праздника Весны и Труда. Нерабочими будут дни с 28 апреля по 1 мая. Субботний выходной с 27 апреля перенесен на 29 апреля.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымчан ждет короткая рабочая неделя
В Крыму следующая рабочая неделя будет сокращенной по случаю Дня воссоединения
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Следующая рабочая неделя в Крыму будет сокращенной по случаю Дня воссоединения с Россией. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.
На территории Крыма этот день, согласно республиканскому закону, является праздничным и выходным. Поэтому рабочая неделя стартует во вторник, 19 марта. Рабочими станут четыре дня – с 19 по 22 марта.
Также дополнительные нерабочие дни объявлены
в этом году в Крыму в связи со следующими праздниками: 12 апреля – Ораза-байрам, 6 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха), 17 июня – Курбан-байрам и 24 июня - Святая Троица.
Для всех россиян следующие длинные выходные наступят в конце апреля. Они продлятся четыре дня - в честь праздника Весны и Труда. Нерабочими будут дни с 28 апреля по 1 мая. Субботний выходной с 27 апреля перенесен на 29 апреля.