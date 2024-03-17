https://crimea.ria.ru/20240317/krymchan-zhdet-korotkaya-rabochaya-nedelya-1135697466.html

Крымчан ждет короткая рабочая неделя

Крымчан ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Крымчан ждет короткая рабочая неделя

Следующая рабочая неделя в Крыму будет сокращенной по случаю Дня воссоединения с Россией. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T16:25

2024-03-17T16:25

2024-03-17T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Следующая рабочая неделя в Крыму будет сокращенной по случаю Дня воссоединения с Россией. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.На территории Крыма этот день, согласно республиканскому закону, является праздничным и выходным. Поэтому рабочая неделя стартует во вторник, 19 марта. Рабочими станут четыре дня – с 19 по 22 марта.Также дополнительные нерабочие дни объявлены в этом году в Крыму в связи со следующими праздниками: 12 апреля – Ораза-байрам, 6 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха), 17 июня – Курбан-байрам и 24 июня - Святая Троица.Для всех россиян следующие длинные выходные наступят в конце апреля. Они продлятся четыре дня - в честь праздника Весны и Труда. Нерабочими будут дни с 28 апреля по 1 мая. Субботний выходной с 27 апреля перенесен на 29 апреля.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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