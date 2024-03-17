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Геннадий Москаль – биография - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Геннадий Москаль – биография
Геннадий Москаль – биография - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Геннадий Москаль – биография
Геннадий Москаль – украинский политический и государственный деятель. Родился 11 декабря 1950 года в селе Задубровка Черновицкой области. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T13:46
2024-03-17T13:46
биография
общество
геннадий москаль
верховная рада украины
политика
украина
крым
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Геннадий Москаль – украинский политический и государственный деятель. Родился 11 декабря 1950 года в селе Задубровка Черновицкой области.Учился в Черновицком техникуме железнодорожного транспорта. Служил в железнодорожных войсках в рядах ВС СССР. После закончил Львовскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР. Также учился в Киевской высшей школе МВД СССР и Академии МВД СССР в Москве.В органах внутренних дел начал работать еще во время учебы с 1973. Прошел путь от инспектора до заместителя министра внутренних дел Украины. Получил звание генерал-лейтенанта милиции.В 2001 занял пост губернатора Закарпатской области. В 2005 году стал губернатором Луганской области.С 2006 по 2007-й был представителем президента Украины в Крыму. В 2007 году занимал должность заместителя председателя Службы Безопасности Украины.Осенью 2007 года Москаль был избран депутатом Верховной Рады Украины.В августе 2009 года Москаль назначен начальником главного управления МВД Украины в Крыму - заместителем министра внутренних дел Украины.В декабре 2011 года вступил в партию "Фронт перемен" Арсения Яценюка. На выборах в Верховную раду Украины седьмого созыва в 2012 году Геннадий Москаль числился в многомандатном списке объединенной оппозиции, сформированной на основе партии "Батькивщина", в которую вошел и "Фронт перемен".В 1997 году Москаль получил звание заслуженного юриста Украины. В 2000 году ему присвоили звание заслуженного юриста Автономной Республики Крым. Он награжден орденом "За заслуги" ІІІ и ІІ степеней, именным огнестрельным оружием "Форт".Геннадий Москаль умер 17 марта 2024 года.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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биография, общество, геннадий москаль, верховная рада украины, политика, украина, крым
Геннадий Москаль – биография

Биография Геннадия Москаля

13:46 17.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкГеннадий Москаль
Геннадий Москаль - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Геннадий Москаль – украинский политический и государственный деятель. Родился 11 декабря 1950 года в селе Задубровка Черновицкой области.
Учился в Черновицком техникуме железнодорожного транспорта. Служил в железнодорожных войсках в рядах ВС СССР. После закончил Львовскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР. Также учился в Киевской высшей школе МВД СССР и Академии МВД СССР в Москве.
В органах внутренних дел начал работать еще во время учебы с 1973. Прошел путь от инспектора до заместителя министра внутренних дел Украины. Получил звание генерал-лейтенанта милиции.
В 2001 занял пост губернатора Закарпатской области. В 2005 году стал губернатором Луганской области.
С 2006 по 2007-й был представителем президента Украины в Крыму. В 2007 году занимал должность заместителя председателя Службы Безопасности Украины.
Осенью 2007 года Москаль был избран депутатом Верховной Рады Украины.
В августе 2009 года Москаль назначен начальником главного управления МВД Украины в Крыму - заместителем министра внутренних дел Украины.
В декабре 2011 года вступил в партию "Фронт перемен" Арсения Яценюка. На выборах в Верховную раду Украины седьмого созыва в 2012 году Геннадий Москаль числился в многомандатном списке объединенной оппозиции, сформированной на основе партии "Батькивщина", в которую вошел и "Фронт перемен".
В 1997 году Москаль получил звание заслуженного юриста Украины. В 2000 году ему присвоили звание заслуженного юриста Автономной Республики Крым. Он награжден орденом "За заслуги" ІІІ и ІІ степеней, именным огнестрельным оружием "Форт".
Геннадий Москаль умер 17 марта 2024 года.
 
БиографияОбществоГеннадий МоскальВерховная Рада УкраиныПолитикаУкраинаКрым
 
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