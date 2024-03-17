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Геннадий Москаль – биография

Геннадий Москаль – биография - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Геннадий Москаль – биография

Геннадий Москаль – украинский политический и государственный деятель. Родился 11 декабря 1950 года в селе Задубровка Черновицкой области. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T13:46

2024-03-17T13:46

2024-03-17T13:46

биография

общество

геннадий москаль

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Геннадий Москаль – украинский политический и государственный деятель. Родился 11 декабря 1950 года в селе Задубровка Черновицкой области.Учился в Черновицком техникуме железнодорожного транспорта. Служил в железнодорожных войсках в рядах ВС СССР. После закончил Львовскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР. Также учился в Киевской высшей школе МВД СССР и Академии МВД СССР в Москве.В органах внутренних дел начал работать еще во время учебы с 1973. Прошел путь от инспектора до заместителя министра внутренних дел Украины. Получил звание генерал-лейтенанта милиции.В 2001 занял пост губернатора Закарпатской области. В 2005 году стал губернатором Луганской области.С 2006 по 2007-й был представителем президента Украины в Крыму. В 2007 году занимал должность заместителя председателя Службы Безопасности Украины.Осенью 2007 года Москаль был избран депутатом Верховной Рады Украины.В августе 2009 года Москаль назначен начальником главного управления МВД Украины в Крыму - заместителем министра внутренних дел Украины.В декабре 2011 года вступил в партию "Фронт перемен" Арсения Яценюка. На выборах в Верховную раду Украины седьмого созыва в 2012 году Геннадий Москаль числился в многомандатном списке объединенной оппозиции, сформированной на основе партии "Батькивщина", в которую вошел и "Фронт перемен".В 1997 году Москаль получил звание заслуженного юриста Украины. В 2000 году ему присвоили звание заслуженного юриста Автономной Республики Крым. Он награжден орденом "За заслуги" ІІІ и ІІ степеней, именным огнестрельным оружием "Форт".Геннадий Москаль умер 17 марта 2024 года.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биография, общество, геннадий москаль, верховная рада украины, политика, украина, крым